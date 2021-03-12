【本報訊】疫情肆虐，零售銷售行業最傷，因此去年本港工商市道都相當低迷，惟港府去年年底撤銷非住宅物業雙倍印花稅後，非住宅物業市場交投稍稍回暖。最新尖沙嘴星光行中層數個海景辦公室，以1.44億元沽售，原業主為日本玩具生產商TOMY。

萊坊公佈，最新成功出售九龍尖沙嘴梳士巴利道3號星光行1207至16A室多個全海景辦公室，成交金額為1.44億元，建築面積約9,621平方呎，每平方呎約1.5萬元。萊坊香港投資部董事洪懿青指出，相關物業極為罕有，加上物業位於尖沙嘴最核心的商業地段，地理位置優越，飽覽維多利亞港無敵海景，屬非常難得的投資或自用物業。

售後租回部份樓面

洪懿青續稱，由於對上一次能類比的成交只有去年年初一宗成交，因此亦難斷定交易平與貴，只能說一年間本港發生太多事情。萊坊補充，TOMY售後將租回部份辦公室單位自用，但新買家未有透露太多安排。

去年1月中，星光行8樓5室，一個面積1,217方呎全海景單位，以2,555.7萬元沽出，呎價約2.1萬元。上述12樓成交單位較去年年初成交的單位，呎價低約28.6%。

以Tomica玩具車聞名的日本玩具生產商TOMY自80年代起，先後購入尖沙嘴星光行中層全海景辦公室，扎根本港約40年，無奈敵不過肺炎疫情，最終將辦公室以1.44億元沽售離場。單位去年年底委託代理放售，為TOMY旗下子公司TOMY（Hong Kong）Limited於80年代斥共1,612.41萬元購入，而該公司原本自用當中約6,000多方呎樓面，其餘則為出租。

TOMY為日本著名玩具生產商，生產多個著名品牌玩具，例如「寵物小精靈」、「爆旋陀螺」等系列玩具。

去年年底亦有不少日資企業沽貨，包括三菱日聯租賃（香港）以2.376億元沽出金鐘遠東金融中心4樓全層，成交呎價約2.2萬元，創項目8年以來低位。

Montery Plaza高價成交

非住宅物業撤辣後交投暢旺，億京旗下觀塘創業街15號Montery Plaza最新都錄得天價成交。億京公佈，旗下Montery Plaza剛獲一名用家斥資逾2億元，購入高層全層，建築面積達12,042方呎，呎價約1.66萬元。

據悉新買家購入作為公司擴充用途，眼見近期疫情緩和，又對東九龍發展前景有信心，而Montery Plaza毗鄰牛頭角港鐵站，而且高層單位擁有環迴海景，故購入全層單位作為自用及作長線投資之用。