失業率屢創新高，惟有企業逆市招攬人才。新世界（017）今日舉辦招聘會，增聘近1,000個職位，吸引逾1萬人報名參與，當中近三成求職者表示正待業，最感興趣的工作範疇包括旅遊、數碼營銷及文化等。

任職運動教練的任先生表示，疫情導致收入減半，近期寄出多份求職信均未有回音，市道不景下運動員難找工作，於是嘗試轉型創業，應徵見習企業家。入職港龍空姐23年的盧小姐則指，早前因疫情被裁員，已待業近三個月，由於疫情打擊各行各業，不少僱主均凍結招聘，樂見有企業辦招聘會，對新職位如皇都保育大使有興趣。

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，求職者的熱熾反應，顯示香港經濟正需要新的能量，相信疫情既是低谷，亦是機遇，企業創造新職位冀能注入新動力、帶動疫後新經濟，只要把握這次機遇加快轉型，香港定必能渡過難關。

因應疫情發展及為有效控制人流，招聘會將預留約2,000個名額讓求職者親身參與，現場並不設面試環節，其餘求職者可於於集團網站遞交求職申請，合適人選將獲安排進一步面試，獲錄用者最快可於四月陸續上班。是次招聘會提供近1,000個來自新世界發展及旗下逾10間公司的職位。

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