中國自3月以來，深圳、上海、杭州等多地嚴查經營貸、消費貸違規流入樓市股市，並要求多家銀行向客戶提前歸還貸款，央視網評今指這行動對違規行為起了警示作用，有利於樓市調控和股市運行的穩定性。

A股自2月中回落，港股通北水流入港股亦見縮水，央視則批評股市早前熱炒因部分違規貸款資金入市逐利，亦有個別城市的房產因而炒起，加劇市場波動，隱藏巨大風險。

當局目前針對兩類違規人士，包括個別金融機構及金融中介，例如有客戶經理為追逐利潤成績，鬆手增加放款，又有一些金融或房產中介，利用不同渠道，為客人的按揭包裝成經營貸款，以獲取金融機構批核貸款。

早前已有消息指，深圳監管機構召集商業銀行開會，要求銀行自查去年來經營貸資金流向，追查包括去年以來獲批經營貸的公司股東，以及其配偶在貸款前後6個月內的買樓行為，了解資金流向。

央視以「牽馬到河易，強馬飲水難」警告金融機構和中介，在未來要好好把關，而不是被動地事後撲火，防止泡沫擴大，促進市場健康發展。

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