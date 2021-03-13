樓市氣氛熾熱，「長沙灣地王」西南九龍Grand Victoria 維港匯首日公開發售227伙，市場反應熱烈，就算為早上大手買家時段，依然有過百準買家登記，發展商安排先於奧海城2期地下中庭登記。

由於疫情嚴峻，發展商都嚴格執行4人一組的防疫措施，「擠牙膏」式把人龍一組組分散進入中庭登記。

會德豐常務董事黃光耀指，Grand Victoria出席率將超過八成，對項目銷情有信心，覺得以目前平均折實呎價2.5萬元計，屬於較低水平，因此相信有5至10%的加價空間，亦將視乎日內銷情，決定加價部署。因應近期西營盤疫情擴散迅速，他已加強售樓處的防疫措施，嚴格執行4人一組指令。

準買家Terence Wong黃敬凱（筆名：摸魚）笑言因為賺錢太多，所以打算入市投資。作為全職炒家，他指早前由於股市大升進帳不少，預算以800多萬元買入一房單位投資，主要作分散風險。他3年前買入匯璽，是次再入市投資維港匯，因為看好西九發展前景。早段時間曾經抽中過柏傲莊，但由於已經為第三輪，價格經過多輪加價太高，因此當時決定不入市。

原居南區的買家Eddy以2,000多萬元買入3房單位，打算轉換居住環境，亦認為項目開價合理。Eddy指自己目前為半退休人士，雖然早前從股市有所斬獲，但主要仍是靠多年積蓄入市。Eddy又指，無論是股市還是樓市，都無辦法在最準確的時候入市，因此既然價錢合適又有需要，便入市置業。

首輪發售227伙中，包括23個開放式單位、88個1房單位、44個2房開放式廚房單位、18個2房玻璃廚房單位、14個2房單位、9個2房連儲物房單位、31個3房1套單位，折實平均呎價為25,275元，折實售價645.44萬元至2,396.64萬元，折實呎價21,989至28,702元，預計折實套現25.81億元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，A組出席率達7至8成，由於A組入場費達2,000萬元，出席率可算相當不俗。該行錄得約三組客戶欲斥資近5,000萬元購入兩間三房戶。今日出席客源廣泛，由於項目位處九龍市區，租賃市場具保證，料租金回報可達2.5厘，吸引一眾收租客追捧，今日投資者比例佔4成。料維港匯今日推售單位可全數沽清。

市場擔心健身群組會否引發第五波疫情影響物業市場，陳永傑指，香港經歷了四波疫情，樓市依然穩健，相信只要做好防疫，加上疫苗開始接種，料樓市大牛市將持續，估計3月份一手成交量可達2,000宗。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，維港滙首輪銷售吸引不少用家及投資客捧場。美聯客戶出席率約8成，更有大手買家擬「一客二食」，最多涉資額料近3,000萬元。隨着多個新盤接踵而來，預期3月份一手交投量料超逾2,000伙水平。他指出，3月樓市「大陽春」，隨着多個新盤接續推盤應市，預計全月一手成交量料超逾2,000伙；至於二手方面，料3月全月可達約5,000伙水平。他又認為，3月樓價升幅加快，因市場不少平盤陸續被消化，利好樓價上揚，買家追價意欲增加，估計單月升幅約2至3% 。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！