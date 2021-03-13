美國聯邦法院周五（12日）就小米（1810）被美國防部指控一案，發出暫時禁制令，暫時撤銷了禁止美國人投資或持有小米的禁令。小米回應指，被列入涉軍企業名單是一個武斷而隨意的決定，強調小米是一家獨立經營管理的上市公司，股權分散、股票公開交易，生產的電子產品都是面向普通消費者。

小米今年1月14日被美國國防部認定為中共解放軍擁有或控制的企業，被列入制裁黑名單；小米在1月29日入稟美國聯邦法院，控告美國國防部、財政部及2位部長，宣稱小米不屬於中國政府或軍方、也不屬於與中國國防工業基地有關聯的任何實體。

地區法官Rudolph Contreras昨日宣佈，發出暫時中止禁令，認為這是「武斷而且反覆無常」的行動，剝奪了小米正當程序的權利。

距離美國限制小米股票交易禁令僅數天日子，小米面臨被美國交易所除牌、富時指數被剔除等危機，股價由高位回落37%，周五（12日）收報22.7元。MSCI表示，目前不會從MSCI ACWI或MSCI中國全股票指數，及相關非市值加權指數中剔除小米，並指將會繼續關注有關小米訴訟的後續發展。

法官Contreras對於小米是否牽涉重大的國家安全利益表示懷疑，並認為通過訴訟，小米很可能會贏得全面撤銷禁令。

另外，美國聯邦通信委員會（FCC）周五再宣佈，把華為、中興（763）、海能達、海康威視、浙江大華共五間中國通訊設備生產商，列入黑名單，指它們生產的通訊器材以及提供的服務，會對美國國家及個人安全，構成威脅。

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