鍾培生是近日不少人討論的名字，事關他與林作的「林鍾一戰」成為熱話人物，名副其實是「外賣仔」對戰「大師兄」的翻版，究竟「富二代」定「富三代」會贏？相信這場拳賽已經令花生價格指數大幅飆升。兩人上擂台的前因後果筆者不會多談，有興趣自行上網Google，今次主要集中分析鍾培生的一生，這位「百億富三代」是如何煉成？而且打機對他一生來說，是不能或缺的重要成功因素。

現年30歲的鍾培生，家族背景實力雄厚，名副其實的「富三代」，阿爺是已故「工廈大王」鍾江海，上市公司華廈置業的創辦人，家族做物業投資生意，在港擁有不少工商廈及住宅物業。 鍾培生除了是「富三代」，他的個人成就亦非同凡響，17歲已經膽粗粗借用家人的股票戶口，學人炒股，初次炒股就有20萬進賬，有了實戰經驗後，開始玩衍生工具，炒賣高風險期指，18歲贏得人生第一桶金，大學時期累積賺逾1000萬。憑着從股票市場賺來的資金，鍾培生於2013年創立香港電競有限公司（HKES），推動香港電子競技文化，打造香港首支職業電競隊伍，旗下擁有《英雄聯盟》、《爐石戰記》、《鬥陣特攻》、《傳說對決》等多個戰隊，公司估值逾3億港元。他同時亦是香港遊戲產業協會理事、國際電競玩家，2018年以創辦人的身份入選福布斯亞洲「30位30歲以下精英」的消費科技項目。

回看鍾培生的八字，他於1990年12月23日出生，屬壬水，八字為庚午、戊子、壬戌，身強格局，因為不知道他的出生時間，所以要根據他一生走向作推算，但整體之言，一生忌水，喜木火。年柱代表祖上，有屬火的午，火亦為他的財星，而火更加是他的用神，所以不難明白鍾培生祖上富裕，留下一大筆財產，「百億富三代」就是這樣煉成，加上他身強命格，原局有火土減輕水的力量，名副其實的「好命」。

鍾培生從6歲起大運，到16歲時行庚寅大運，地支寅午戌組成三合火局，令他16歲至26歲的時間行強力的大火財局，所以他在18歲時贏得人生第一桶金，更於2013年23歲時建立香港電競平台，創業第一年已經達到收支平衡，27歲時更已經坐擁估值4000萬美元（約3.12億港元）的電競公司，完完全全有大火局的配合及支持，越賺越多。大家有沒有留意，鍾培生有「香港電競之父」之稱，而電競屬火，火亦為他的財星，打機令到他賺更多的錢，而火又生土，土為他的官殺，所以打機打到賺大錢之外，更贏得名譽及地位。

打機屬火，打拳是運動屬金，打機可以賺錢又可以配合命格，又或者繼續專注做YouTuber都得，而打拳是火克金要送錢，你話打機拍片定打拳好？

另外，鍾培生由2015年開始行十年辛卯大運，到了2020至2024年更會集中行卯木大運。雖然他一生喜木火，卯亦是他需要的大運，但和命中原局形成子卯相刑，又稱為無禮之刑，特點是脾氣暴躁、多招刑禍、容易招徠是非，屬木的旺星被刑受損，而木亦為他的食傷，為思想、才智，簡單說，思想、才智被刑傷，容易做出衝動行為，不難理解拳賽的發生。

加上，從鍾培生面相來看，以額頭最好，夠高夠闊夠飽滿，代表少年出身好，讀書叻。要數到較差的部份相信是眉，眉代表31歲至34歲，因為他的眉尾鬆散，亦代表思想，容易在這個時段比較衝動，是非比較多，加上眉比較急速，做人做事快速、決斷、利落、個性較急，加上大運子卯相刑，容易導致今天「林鍾一戰」拳賽出現。

筆者經常說命好都要運好加以配合先會發揮到最好，鍾培生以木火為用，中年運氣較為反覆，若到晚年較好，整體而言，向着屬火的行業發展比較好，包括一切關於互聯網如電競、YouTube頻道甚至飲食等等，都會有利他的一生，而且火為他的財星，向着這方面發展相信會賺到更多錢。

有人話一個人的性格不易改變，命運也是，鍾培生天干見七殺偏印，日支同樣坐七殺，個人具威嚴、冒險精神、喜歡競爭，偏印亦代表個人想法較特別、出眾，難以被人理解，一生性格就是這樣，不能改變，如果有些事不能改變，倒不如將可以改變的事做好，集中向火走，打機拍片相信是其個人專長及命運走向，善用自己強項，順着命勢而行。

白雪

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