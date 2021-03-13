英匯3月促成一宗港人成交，物業位於曼城市中心M1地段，屬公寓類型。物業室內面積約600呎，間隔為兩房兩廁，附一個車位，原業主開價23.5萬鎊（約254萬港元），成交價為23萬英鎊（約249萬港元），為租賃業權。

主人房附設套廁，間格四正，露台景觀開掦。從大廈步行6分鐘可到達Piccadilly火車站及將會落成的高鐵站，步行13分鐘可到達曼城大學。由於物業位於市中心地段，適合中產白領或國際學生租客。

原業主在2017年底以21.8萬英鎊（約236萬港元）買入，因為急於換樓，持貨3年後帪面微賺5%就放售，該買賣在去年11月中促成，新買家為香港投資客。

因為英國在今年一月宣佈會制定新法案，將英國所有的租賃業權年期延長至990年，其後小業主可免卻繳付地租。另外他們可選擇購買永久業權，便能真正擁有物業的地權。英匯英國物業顧問葉桃樂指，消息公佈後對租賃業權價格及交投必定會有正面的影響。

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