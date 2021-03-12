【本報訊】滙控（005）因應策略目標要嚴控開支，連一向靠花紅作為主要收入來源、俗稱「炒房」的財資及投資銀行家亦遭削減獎金，引致群情洶湧。彭博引述消息人士報道，集團因壓縮按去年度表現分派的花紅幅度，令環球銀行及資本市場（GBM）部門員工不滿，上周行政總裁祈耀年及GBM高層，舉行電話會議試圖平息眾怒。

滙豐發言人對有關報道不作評論，本港股價隨大市下跌，昨收報45.75元，跌2.5%。集團上月底公佈業績後，員工已陸續收到薪酬調整及花紅發放通知，新薪酬本月1日生效，花紅則於3月底前發放。

部門收入佔集團四成

彭博表示，祈耀年上周聯同GBM聯席主管Greg Guyett、Georges Elhedery及該部門員工舉行電話會議，解釋削減花紅的原因，報道指高層向員工表示，因疫情損害滙豐整體業績，加上經濟環境嚴峻，集團不能支付更多花紅，甚至表現評核得分最高的投行家，獎金亦被削減，亦不要期望加薪。

其實GBM是去年度滙控表現最標青的業務支柱，收入按年增長3%，且是唯一錄得收入增長的部門，經調整稅前利潤僅按年跌6.6%，對集團貢獻佔比最大達四成，而且該部門跌幅較集團整體下跌45%更優勝。

根據滙控年報，GBM部門2020年度花紅獎金總額減少15%。彭博2月底亦曾引述消息報道，Greg Guyett及其他業務環球主管，稍後將由倫敦調回香港以配合重返亞洲策略。

另外，華為副董事長兼首席財務官孟晚舟向香港高等法院申請，要求頒下披露令，命滙豐銀行披露涉華為案的相關文件，昨午在高院進行非公開聆訊。根據法庭日誌顯示，案件押後至4月12日上午10時再訊，估計需時一日。