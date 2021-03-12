拜登上台後「黃金100日」就出現債息急升導致股市下跌，一般相信拜登反應不及特朗普直接及快，沒有及時指令聯儲局壓低長息，任由股價下跌。若然拜登真的承襲奧巴馬年代的施政意志，或者正在被動等待市場向政府施壓加碼救市，密謀推出翻版QE2。

回顧2008年金融海嘯及2020年武肺危機，兩者均有相同之處。2008年雷曼兄弟倒閉觸發環球金融海嘯，標普七個月內大跌46%，隨後聯儲局啟動量化寬鬆救市， 11月公布之後股市繼續下跌，但2009年啟動量化寬鬆後標普指數大升接近六成。情況猶如去年第一季武肺席捲全球，導致美股大跌三成半，去年三月聯儲局立即重啟無限QE救市，同樣令美股反彈五成，科技股升幅更加驚人。

一直傳言，華爾街會透過舞高弄低股市債市來影響聯儲局決策。2010年3月QE1完結，市場立即憧憬經濟復甦，美國10年期國債升上3.9厘海嘯後高位，期內美股最多下跌14%，加上當年歐債危機爆發，迫使聯儲局於11月公布QE2 ，隨後美股反彈14%。

相同條件下，過去6個星期市場一樣憧憬經濟復甦， 10年期國債息率升至1.6厘，觸發科技股暴跌，然而，債息率由去年7月0.55%升至去年1月高位1.11%，升幅比起今浪更高，同期股價持續上升，但到2月則以同一理由質低債市及股市，恍如重演2010年QE2前的跌浪。

後侵年代美國政府重回醞釀商討，決策時間延長，短期跌幅未足以製造民意、逼使聯儲局行動，真正重展升浪或者在公佈加碼QE甚至推行負利率，最大機會在年底宣佈、明年實施，以協助2022年全部眾議院及34席參議院助選，保持民主黨全部大多數地位。

記者：投資組

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