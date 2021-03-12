【本報訊】港股反彈之路一波三折。美國10年期債息於亞洲昨午後時段再穿1.6厘，令科技股尾段急跳水。禍不單行，市場傳出騰訊（700）成為內地監管機構下一個槍頭瞄準的對象，股價大跌4.4%至650.5元，騰訊在美ADR再跌至約640元，拖累大市之餘，同時燃起市場對監管風險升溫的憂慮；加上撐起大市的舊經濟股因疫情籠罩而走弱，新舊經濟股「無運行」下，恒指昨日失守29000關。

分析指，新舊經濟股同樣表現不振屬近期跌浪中少見，「宜睇多一日市況，去判斷係恐慌性拋售，定係大市轉勢」；後市要留意美股走勢及內地會否釋放流動性，若恒指跌穿1月29日低位28259點，技術上為明顯的「頭肩頂」格局，跌勢仍未止。

騰訊恐成中央整治目標

美國債息昨下午約3時46分突然抽高，並在15分鐘內飆升至1.6089厘高位，恒指跌幅即急速擴大至最多678點，低見28707點，穿10天線（昨處29111點）及50天線（昨處29128點）。恒指收報28739點，跌645點；恒指公司季檢收市後生效，成交略增至2,254億元。受累疫情反彈，地產股、零售股腳軟。新世界（017）跌1.2%，報39.9元；莎莎（178）跌2.1%。金融股亦拖低大市，滙控（005）及平保（2318）齊跌逾2%。

科技股負面消息浪接浪。騰訊或成金融監管當局下個整治目標。外電引述消息報道，象徵性的罰款僅是個開始，騰訊可能被要求成立金融控股公司，涵蓋其銀行、保險、支付服務業務。騰訊尾市轉跌4.4%，以全日最低位650.5元收市。

市場關注騰訊的業務發展及股價走勢會否步上阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團後塵。皆因螞蟻自上市觸礁後，已遭受內地多番留難及嚴厲打壓，旗下金融科技業務亦被整治至面目全非，並拖累母企阿里股價一沉不起。該股由11月初螞蟻出事一刻，至昨日仍挫近25%。另外，螞蟻有人事變動，胡曉明將辭去行政總裁一職，日後負責螞蟻生態社會公益相關項目，董事長井賢棟將兼任CEO。阿里走低0.7%至226元。

「穿630蚊點都要走」

耀才證券研究部副經理譚智樂表示，騰訊年初至今股價較同行硬淨，此利淡消息不排除令短期沽壓加劇，「市場本身諗住反壟斷、分拆資產等唔關騰訊事，但現時罰款佢都有份，或有追跌嘅狀況」，走勢跟大市一樣「穿頭破腳」。在消息未獲證實下，投資者只能見步行步，可定下止蝕位作風險管理，「穿100天線（630元）點都要走」。

北水淨流入跌至32億元，並力掃小米（1810），涉資逾30億元。小米啟動百億回購，股價升4.1%至22.75元。另外，上海證券交易所昨調整滬港通下港股通股票名單，共調入20隻股份，包括藍月亮（6993）、泡泡瑪特（9992）等，自下一個港股通交易日起生效。