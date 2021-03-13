Facebook與香港斬纜（光纖電纜），連同去年的「Bay to Bay Express」，以接駁新加坡、馬來西亞、香港及美國的光纜系統亦被撤銷，香港這個所謂大灣區龍頭，正式與世界各個灣區切割，完美融入大陸「圍威喂」派對。

杜琪峯形容香港的宿命就是與別不同，「佢唔似呢個又唔似嗰個，佢似佢自己。」如果宿命一變，變成普通一座中國城，香港就不再是香港，或者可以話「香港已死」。

電影圈近期有蕭生和游學修辯論香港電影是否已死，杜Sir都加把口話，「講個啲人根本唔了解香港電影，佢自己冇得撈，以為人哋都冇得撈。」

無錯，原本很多「馬照跑舞照跳」的香港人，突然被五花大綁送進牢房，正常的都會大嘆一句︰「香港已死！」可是，香港人宿命本質就是「香港仔」，靈活到死才真。杜Sir都不認同香港電影已死，更指自己是「橡皮蝨乸，撳極唔死」，不准講A就講B，AB都不准講，就講BC吧。

藝術家就是有能耐把一句話，換轉100個方式表達出來。就算港台要空降個AO做廣播處長，聲稱要審查一切內容，但他也禁不到杜琪峯與蘇玉華論「香港電影」。

指桑罵槐，自古已有，文字獄玩到天怒人怨，中國歷史都讀過，只要做了不正當事的人，早晚都要付出代價，這才是人類文明的宿命。

香港今天的局面，非常需要鼓勵的話，十分欣賞《鏗鏘說》找來杜Sir對年輕人喊話，「香港電影一定要做落去，但一定要聰明地去做。」年輕人最大本錢就是年輕，《柔道龍虎榜》都講，「柔道最重要係企返起身，撻咗落去起返身咪得囉，不停咁去戰鬥。」

香港人切忌學劏房波，這類過氣香港仔，他比蕭生更蕭生，完全不懂香港價值，只是黐着香港搵兩餐晏仔，揸着雞毛當令箭。與其自己呃自己香港仍一切安好，應好好學習杜Sir「止於至善」的態度，力臻完美，尋找適當位置，只做有意義又能鼓勵下一代的事情。

程凱

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