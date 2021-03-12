【本報訊】新盤氣氛好轉，發展商加快推盤，恒地（012）持有的啟德沐泰街7號項目，分三期發展，第一期已批出預售樓花同意書，二期則正在申請預售。恒地營業一部總經理林達民表示，集團打算將一及二期同步推售，涉及約780伙，最快4月有新進展，並於5月開賣，至於第三期則最快今年底登場。

同系元朗尚悅．天城日前錄首宗洋房成交，昨再沽18號屋，面積1,808方呎，連天台433方呎、前庭124方呎及花園98方呎，成交價2,088.8萬元，呎價11,553元。同系馬鞍山迎海．駿岸7座10樓A室，面積1,453方呎，成交價2,410萬元，呎價16,586元。

帝國及小輪發展，由恒地銷售的屯門帝御嵐天昨晚第三輪揀樓，涉及112伙，折實均價15,923元，市場消息指，即晚沽出34伙，惟以成交紀錄冊作準。

騰訊前高層購山頂道洋房

內地資金持續湧入，科網巨擘騰訊前高層，斥資近6億元購入九龍倉（004）旗下山頂道77號洋房，呎價80,942元。九龍倉今年1月推出山頂道77/79號，當中77A號屋實用面積7,388方呎，以5.98億元沽。土地註冊處資料顯示，洋房登記買家為李海翔（LI HAIXIANG），與騰訊集團前高級執行副總裁同名，料為同一人。

鷹君（041）大埔白石角朗濤單日沽3伙，吸金逾7,190萬元，其中2座6樓A室，面積1,364方呎三房，成交價3,137.2萬元，呎價23,000元，創同類新高。長沙灣維港滙I今首輪發售227伙，折實均價25,275元；累收2,351票，超額認購近9倍。