香港人以BNO Visa移民英國熱潮不減，BNO Visa被賦予的權利包括可在當地居留生活﹑工作及讀書，權利早已與英國居民無誤。成為英國居民後，確實享不少優惠政策。其中做是首次置業政策，除了50萬英鎊以下物業免印花稅外，另外還有5%首期輕鬆上車方案。

Help To Buy 半成首期上車

英國房產顧問Bernice指，Help To Buy原意就是幫英國居民置業，買家付5%首期，政府會提供40%住宅權益貸款（Equity Loan），買家另外向銀行申請55%按揭上車。以倫敦為例Help To Buy樓價上限為60萬英鎊（約600萬港元），5%首期只需3萬英鎊（約30萬港元）。另外，Help to Buy是不會有二手市場，房屋定位是全新的物業。

在金融危機後，英國金融監管機構已收緊借貸，借貸及收入比例為4.5倍，即最多是年收入的4.5倍。假設年收入為6萬英鎊（約600萬港元），借貸最多27萬英鎊（約270萬港元）。

Share Ownership可半租半買

若認為Help To Buy首置政策的首期負擔沉重，更低門檻的選擇是購買物業一半業權的Share Ownership，以同一樓價60萬英鎊（約600萬港元）計算，一半業權是30萬英鎊（約300萬港元），5%首期再平一半，約1.5萬英鎊（約15萬港元）。

Bernice指，在當地持有兩年優良的信貸紀錄， 最優惠的實際年利率約2至3厘。若是心急上車，若早前以LOTR（Leave Outside the Rules ）登錄英國，並持有6個月的優良信貸紀錄，按揭利率最少都要3厘或以上。

ISA 保證回報25%

另外，英國政府為鼓勵當地居民儲蓄買樓，其中ISA（Individual Saving Account，個人儲蓄帳戶 ）的Life Time ISA，英國居民開設戶口後，每年上限存入4000英鎊（約4萬港元），政府會送25%或1000英鎊（約1萬港元）的現金入ISA帳戶，該戶口資金可以用於首次置業，投資股票及退休等用途，存款年齡上限為50歲，50後不可存入款項，但仍可收息。

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