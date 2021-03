香港人以BNO Visa移民英國熱潮不減,BNO Visa被賦予的權利包括可在當地居留生活﹑工作及讀書,權利早已與英國居民無誤。成為英國居民後,確實享不少優惠政策。其中做是首次置業政策,除了50萬英鎊以下物業免印花稅外,另外還有5%首期輕鬆上車方案。

Help To Buy 半成首期上車

英國房產顧問Bernice指,Help To Buy原意就是幫英國居民置業,買家付5%首期,政府會提供40%住宅權益貸款(Equity Loan),買家另外向銀行申請55%按揭上車。以倫敦為例Help To Buy樓價上限為60萬英鎊(約600萬港元),5%首期只需3萬英鎊(約30萬港元)。另外,Help to Buy是不會有二手市場,房屋定位是全新的物業。

在金融危機後,英國金融監管機構已收緊借貸,借貸及收入比例為4.5倍,即最多是年收入的4.5倍。假設年收入為6萬英鎊(約600萬港元),借貸最多27萬英鎊(約270萬港元)。

Share Ownership可半租半買

若認為Help To Buy首置政策的首期負擔沉重,更低門檻的選擇是購買物業一半業權的Share Ownership,以同一樓價60萬英鎊(約600萬港元)計算,一半業權是30萬英鎊(約300萬港元),5%首期再平一半,約1.5萬英鎊(約15萬港元)。

Bernice指,在當地持有兩年優良的信貸紀錄, 最優惠的實際年利率約2至3厘。若是心急上車,若早前以LOTR(Leave Outside the Rules )登錄英國,並持有6個月的優良信貸紀錄,按揭利率最少都要3厘或以上。

ISA 保證回報25%

另外,英國政府為鼓勵當地居民儲蓄買樓,其中ISA(Individual Saving Account,個人儲蓄帳戶 )的Life Time ISA,英國居民開設戶口後,每年上限存入4000英鎊(約4萬港元),政府會送25%或1000英鎊(約1萬港元)的現金入ISA帳戶,該戶口資金可以用於首次置業,投資股票及退休等用途,存款年齡上限為50歲,50後不可存入款項,但仍可收息。

