Sakura Global董事兼創辦人張明珠表示，近日曼徹斯特二手樓市場興旺，連向業主預約睇樓也要排隊申請。最近有港人以159萬購入一間兩房半獨立屋。物業位於大曼徹斯特郡的Stockport，成交價為14.8萬英鎊（約159萬港元），屬970年的租賃業權。全棟兩層高，屋前有小花園，樓上有兩個房間及一個衛浴，房間有大窗戶，光線充足。地下有一廳一廚，廚房的設備齊全，玻璃門可直出後花園及車房。

物業位於Reddish北邊的高尚住宅區，步行3分鐘有雜貨店，駕車3分鐘到達Houldsworth高爾夫球俱樂部和Reddish North車站。鄰近占地達70英畝的自然保護區Highfield Country Park，設有步道與野餐區，環境舒適。

Stockport為投資熱選區域，交通便利。位置鄰近國際機場，只距離17分鐘車程，而且駕車20分鐘到可到曼城最大車站Piccadilly Station，未來將連接高鐵。買家現時把房屋作投資用途收租，預計租金回報每月800英鎊（約8,670港元），預計租金回報率高達6.89%。

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