昨日元朗「村屋大王」王光榮等人因「套丁」被廉政公署拘捕，令丁屋問題再度引起社會關注。丁屋是港英殖民地時期時代遺留下來的產物，早於1970年代，當時英政府為得到新界原居民支持，以發展新界西北土地，在1972年實施「小型屋宇政策」，年滿18歲的新界認可鄉村男性原居民，一生可以申請於認可範圍內建造一座最高3層，每層面積不超過700方呎的丁屋自住，並無需向政府補地價。

但事實上，當時新界多達9成房屋是老舊村屋及臨時房屋，為了令原居民有較佳居屋環境，才推出丁屋政策。當時港英政府亦強調，政策只是中短期過渡措施，並非原居民特權。結果推出丁屋政策數年後，原居民濫用問題嚴重，及後政府修訂「限制買賣轉讓條款」，私人土地上的丁屋若在發出滿意紙後5年內出售，業主須向政府申請並補地價。而政府土地上的丁屋更是必須補地價才可轉手。

有地產按揭界人士指出，雖然丁屋價格便宜，可買到面積大的單位，但是丁屋買賣存在不少限制及風險，其一是按揭問題。未建成的丁屋樓花，俗稱丁花、村花，其買賣合約定價通常大幅落後於正常市價，因為未包括補地價費用，因此銀行只會用未補地價前的合約價去批出按揭。

例如丁屋的銀行估價是800萬元，但臨約價只是300萬元，按一般樓花買賣可借最多85%（不選用按保），即可借255萬元，買家要額外抬545萬元現金。他指，個別買家或會選擇先Full Pay以取得樓契，然後才向銀行造「現契重按」。

其次是業權問題，根據上述所指，丁屋5年內轉售才須補地價，有「丁」及發展商為了吸引買家，會私下與買家協議5年後交樓轉手，以避開地價費用，其間或以租金形式租予買家居住。不過，5年後如「丁」去世，其兒子有丁屋的繼承權，或不會承認其父與買家的協議，到時便要對簿公堂爭物業權。

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