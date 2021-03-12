【本報訊】中港兩地限制跨境人流措施持續，內地訪港旅客大跌，導致香港保險業新保單收入減少之餘，友邦（1299）去年業績也受到一定影響。

友邦集團總裁在昨早發佈的末期業績指，去年初實施旅遊限制，來自中國內地訪港旅客的新業務銷售實際上已經停頓，導致香港年化新保費下降52%，至11.38億美元，新業務價值下降66%，至5.5億美元，為主要市場中受創最重的地區。

新業務價值跌33%

而集團期內新業務價值下降33%至27.65億美元，年化新保費下降20%至52.19億美元，股東應佔溢利降3%，至57.79億美元，每股盈利0.48美元，末期息每股增加7.5%至100.30港仙，全年股息總計每股135.3港仙，增6.9%。友邦股價昨未有受派息增加消息刺激，反隨大市下跌，收報5.3%，報96元。

李源祥在業績者會上透露，集團首兩個月新業務價值按年增長15%，中國表現亦相當強勁，「可以說中國業務已經恢復，有計劃未來幾年進一步拓展內地業務」。

至於保監局昨公佈，去年期內毛保費總額達6,084億元，按年增4.9%，而限制跨境人流措施持續，導致去年內地訪客的新造保單保費按年跌84.3%至68億元，拖累整體新造保單保費跌22.8%，至1,334億元。而內地人新做的保單中，當中約98%以非整付方式支付，而危疾、終身壽險及醫療保險佔比分別為48%、36%和8%。