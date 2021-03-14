Sakura Global董事兼創辦人張明珠表示，有業主放售日本大阪連地獨立屋，物業位處日本大阪都島站，全棟3層高連天台，實用面積約900呎，連帶土地面積432呎。港人買家議價5%，最後以約239萬港元成交，平均呎價約2,655港元。物業屬第一種住居地域用途，享土地及物業所有權。

獨立屋連車位，有三層，總共有三房，地下為車庫、洗手間及客房，二樓全層為客廳及飯廳，另有大廚房提供充裕家庭生活空間，三樓分別有兩間睡房及另設有洗手間 ，室內空間寬敝之餘，頂層天台可眺望觀賞天神祭煙花，及作燒烤、招呼親朋戚友之用。

物業座落於大阪谷町線都島區，距離都島車站僅9分鐘步行距離，一線可直達東梅田及天王寺，生活配套齊全，出行亦十分方便，適合一家大小自用。

*如有任何放盤或成交，歡迎與我們聯絡。

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