樓市交投暢旺，有藍籌屋苑周末更錄得成交價新高。按中原地產統計，十大屋苑本周末錄約27宗成交，按周升22.7%；其中天水圍「上車樂園」嘉湖山莊再跑贏各區指標屋苑，本周錄得5宗成交。值得留意的是，十大屋苑中，僅鰂魚涌康怡花園「捧蛋」收場。

據中原統計數據，十大屋苑本周末錄得27宗成交，較上周末升22.7%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，隨著疫苗投入接種，疫情得到緩解，加上市區新盤銷情報捷，帶動整體樓市交投氣氛，樓市正緩慢復甦。本周末二手交投暢旺，十大屋苑九個屋苑有成交，樓市氣氛正面，相信短期內一二手皆旺。

嘉湖山莊本周末錄得5宗買賣，按周升4倍。中原地產伍耀祖表示，屋苑現時交投平穩，樓價亦穩步上揚，買家入市信心轉強，加上盤源缺乏，買家主要物色優質戶，遇上心水戶會積極入市。其中屋苑最新成交包括樂湖居9座中層F室，屬實用面積449方呎兩房戶，成交價為548萬元，呎價約12,205元。原業主於1997年248萬元買入單位，賬面獲利300萬元，單位24年間大幅升值1.2倍。

港島區方面，中原地產趙鴻運指，鰂魚涌太古城周末錄得3宗成交，包括恒山閣中低層H室，實用面積593方呎，採用兩房間隔，原業主最新叫價1,120萬元放售，最新減價40萬元或約3.5%，至1,080萬元易手，呎價18,212元。原業主於2001年3月以200萬元買入單位，持貨20年，賬面獲利880萬元或4.4倍。

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