財政司司長陳茂波今早在電台節目中提到，疫苗接種計劃已展開，希望能控制疫情，商業活動得以恢復，期望下半年經濟有較強復蘇動力。

陳茂波在節目中再次為股票印花稅護航，指龐大財赤下，亦沒有減少社會福利和醫療保健經費，而現時亦非增加薪俸稅及利得稅的時機，繼續提供100%寬減，各以1萬元為上限。經評估增股票印花稅，是對社會影響最小選項，未來會繼續通過投資具有巨大發展潛力的行業來刺激經濟，特別是金融服務及創科行業。

早前政府宣佈股票印花稅率由0.1%上調至0.13%，增幅達三成，當日即市令港股下滑近千點，陳茂波解釋為股市時有波動，交投仍暢旺，不用大驚小怪。但北水自政策宣佈後出現淨流出情況，如交投減少，增印花稅未必能政府收入增加。

他預料，今年本港經濟增長將在3.5％至5.5％之間，料在2022年至2025年，每年經濟平均增長率為3.3％。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！