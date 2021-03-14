滙豐計畫在港推出奢侈品指數（The Solactive Luxury Dynamic Factors Index）表現掛勾產品，產品將以人民幣計價，以全保本或半保本票據形式發行，限高端客戶尚玉的專業投資者參與。

滙豐指，以該奢侈品指數表現掛鈎的產品，現在亦於馬來西亞發行，並將於今年稍後在其他主要亞洲財富管理市場推出。全球奢侈品消費市場中，亞洲特別是中國內地已佔相當高的市場份額，而奢侈品市場更將惠及疫情後亞洲主導的經濟復甦。

奢侈品指數由第三方指數管理公司Solactive AG計算及管理，滙豐持有該指數的專用權。根據其網上資料，指數三大成份股包括周大福（1929）、精品烈酒公司金巴利集團，及奢侈品牌普拉達（Prada）（1913）。

滙豐早前宣布計劃於未來五年，斥資逾35億美元加快亞洲財富管理及個人銀行的業務增長。資本市場大中華區業務主管陳紹宗指，奢侈品指數為亞洲非必需消費股投資主題之一，而滙豐環球研究估計，2020年中國內地的奢侈品市場大幅增長48%，令該地區在全球奢侈品市場的所佔份額倍增，增長趨勢更有望持續至2025年。由於市場可能出現品牌合併，加上愈趨普及的網上銷售渠道，將利好奢侈品行業的發展。

香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如就表示，希望投資者能夠涉足奢侈品行業的同時，亦讓本金能夠得到高度的保障。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！