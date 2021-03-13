朋友商台DJ阮子健兄私訊問我一個經濟學和公共財政的問題：「為甚麼全世界政府都發債，但香港偏偏不發債（應付政府支出）？」

我回答：「因為《基本法》寫明香港的財政要量入為出。」他對我這個答案有點不滿意，我答完佢自己都嘴軟，覺得有點不好意思。

我惟有補充：「其實香港政府好有錢，沒有甚麼發債的需要。政府有很多大小基金，例如關愛基金、土地基金，土地基金有點名不符實，最近不是用來搞土地，而是用來拯救國泰。」

阮兄問了一個很有趣的問題，可以有幾方面推演。土地基金顧名思義應該要搞土地，但它突然改變了戰略目的，走去拯救國泰，實在令人百思不得其解。上星期國泰公佈了業績，燃油對沖又輸億億聲的大錢。至於為甚麼政府人民的稅金會花在石油對沖，這真是千年難答的企業管治問題。我想講的是，港府的錢就這樣不明不白輸了出去，可見港府多有錢。

「香港政府無錢」往往同聯繫滙率的神話扯上關係。很多人有先入為主的偏見，覺得只要港府無錢，就沒有足夠財政資源頂住聯滙，當聯滙崩潰，香港經濟就會玩完。然後，他們進一步推論，港府一定要維持財政穩定。

這樣的論述聽起上來很精采，但當中存在非常大的誤差。還記得兩年前有一班黃絲說要去提款衝擊金融制度，但其實就算你全香港700萬人一起提款，都不會衝擊到聯滙半分，因為香港真係非常極度有錢。

至於為甚麼香港財金官員一直容許這樣的誤解存在？好簡單，這樣的信仰和意識形態對於他們維持財金系統的營運利多於弊，當香港人盲目相信呢種講法，對佢哋這些管錢的，就更加有利，他們不會有動機和誘因去澄清。香港很多評政治的，不懂半點財金，結果經常出醜，我慣了笑而不語。

至於陳茂波為甚麼會想到用股票印花稅增加收入？那是因為他戇居，我提議佢不妨玩大啲，復辟遺產稅，保證港府財源滾滾。一句講晒，有冇膽做？

渾水

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