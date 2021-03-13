【本報訊】有「長沙灣地王」之稱的西南九灣維港滙I，昨首度推售227伙，投資客出動，股票炒家「摸魚」現身換樓。項目即日沽202伙，佔比約九成，同日推5伙四房大宅招標，最貴一伙售4,944萬元。發展商食髓知味，即日加推88伙，入場費754萬元。

樓市氣氛熾熱，由會德豐、信置（083）、嘉華（173）、世茂（813）及爪哇（251）五家發展商聯手發展的西南九灣維港滙I，昨日首度開售，推出首3張價單中的227個單位，包括23伙開放式、88伙一房、85伙兩房及31伙三房戶，折實價635.4萬至2,396.64萬元，呎價21,989至28,702元，折實平均呎價25,275元。

股票炒家「摸魚」套股換樓

昨早上9時為大手客時段，每人最多可購6伙。發展商指，最大手的港島南區買家，斥逾6,767萬元購入3伙三房戶。另有7組客購入兩伙單位。其中三房單位最先沽清，為784方呎的2座C室，以及835方呎的3A座A室。

最終至晚上7時半，全盤即日共售出202伙，佔可售單位約90%，套現逾23.98億元。另透過招標售出兩伙1座A室四房雙套大宅，合共涉資逾9,650萬元。其中21樓A室的成交價為4,944萬元，呎價35,700元，創項目新高。另20樓A室成交價4,709萬元，呎價3.4萬元。

早前股票市場好景，有全職炒家更套股換樓。筆名「摸魚」的黃敬凱，昨日現身維港滙售樓處揀樓，他笑言，早前因為股市大升進賬不少，預算以800多萬元買入一房單位投資，主要作分散風險。他3年前曾買入鄰近的滙璽，是次再入市維港滙，看好西九發展前景。早前曾經抽中過大圍柏傲莊，但由於已經為第三輪揀樓，多輪加價下價錢太高，故決定不入市。

加推單位入場費754萬

發展商昨晚加推4號價單，涉及88伙，實用面積298至794方呎，折實價754.48萬元至2,299.2萬元，呎價22,866元至29,914元。入場單位是3B座2樓E室，實用面積298方呎，連51方呎平台，折實價754.48萬元，呎價25,318元。

個別貨尾亦有成交，恒地（012）負責銷售的屯門帝御．嵐天6座10樓2室，實用面積357方呎，以549.79萬元沽出，呎價15,400元。至於北角君譽峰就連沽2伙，包括17樓B室，實用面積288方呎，售749.472萬元，呎價26,023元；而23樓B室，實用面積288方呎，以791.52萬元賣出，呎價27,483元。