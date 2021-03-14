疫情重挫全球經濟，惟本港樓市持續出現「神話」。除私樓市場近日不斷攀登高峰外，連帶資助房屋疫市誕下新紀錄。去年首度晉身千萬元行列的何文田夾屋欣圖軒，屋苑最新誕下「新樓王」，屋苑一個低層單位，連補地價以1,120萬元沽出，不但貴絕全港夾屋，料是全港最貴的資助房屋單位。

旺角富榮花園三年前率先登上千萬居屋後，亦撻著整個資助房屋市場。香港房屋協會旗下夾心階層住屋屋苑（俗稱夾屋）疫下錄癲價成交。屋苑2座低層D室,實用面積725方呎，建築面積968方呎，新近以1,120萬元賣出，呎價15,448元，攀上全港最貴夾屋榜首。

該屋苑去年才登上千萬元夾屋行列，1座高層J室三房戶，實用面積744方呎，乃頂層對下的「鳳凰樓層」，去年5月成交價1095.5萬元，當時造價已是全港歷來最貴資助房屋樓王，是次打破舊有紀錄24.5萬元或2.2%，登上新紀錄。

世紀疫情未侵襲前，股樓市場一度出現大時代。九龍「居屋王」富榮花園，於2018年中誕下首個千萬居屋後，屋苑於一年半內，於自由市場先後出現3宗千萬個案成交。而青衣宏福花園於2019年亦錄新高成交，屋苑2座高層E室，屬3房單位，實用面積706方呎，以1,028萬元易手，實用呎價14,561元，當時造價貴絕夾屋，去年才由欣圖軒1,095萬元紀錄奪走最貴夾屋位置。

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