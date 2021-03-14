太古上周四宣布見紅業績，太A（019）上周五逆市硬淨，低PB發揮作用。更值得買入的是太B（087）。

1）恒指公司去年11月中宣佈將半世紀成份股太A剔出指數，本欄同月25日於45.75元薦買太A，現價55元，累計升20%，跑赢恒指12個百分點。目標價重溫：69元。太古績後Morningstar 睇93元，高盛睇59元。

2）太A最新PB 0.31倍，遠低於國泰航空（293）的0.65倍，及太古地產的0.50倍。太古佔太地值1,180億元，已相等於太A＋太B的1.5倍。

3）太A仍有上升空間，太B更吸引。B股的票面值是A股的20%，原則上5股B股的價值相等於1股A股的價值，但現時5股B股市價44.元，較1股A股折讓二成。（美國股神畢菲特的巴郡（美：BRK／B），B股只較A股折讓1%。）

4）太B首現於1973年，當年1股普通股送1股，然後改為A股，另1股送5股B股，每A股與B股都同享一個投票權，目的是讓母企以較小的本錢控制公司。

2000年底，母企（英國太古）只佔太A 4.3%，但佔太B 64.7%，即佔絕對投票權50.5%（明顯計算到絕）。若然將5股B股併為1股A股，則控制權只有28%，有遭外來財團覬覦風險。

太B睇升55%

現在，母企佔太A 45.5%，佔太B 70%，合共佔投票權74.6%。若然將5股B股併為1股A股，則控制權為55.2%，對母企的好處是有權不受限制持A股至74.99%，及現時所持B股，價值即時大增44億元。

1股太B投票權與1股太A相同，有違公平原則。太古將B股併為A股具誘因，理由亦堂而皇之。

＊買太B，憧憬5股太B併為1股太A，令太B的折讓消失。現價8.9元，目標價13.8元，潛在升幅55%。

同場加映：發行B股以較小資金控制上市公司，最多的是前會德豐系。近半世紀前的會德豐、會德豐船務、速卡佛、置業信託、聯邦地產等，都有B股。進入吳光正時代，會德豐系B股全部消失。三分一世紀前，華資地產公司忽然一窩蜂發行B股，有關當局火滾，發行商隨即縮沙。

此刻，B股「碩果僅存」的只餘太古。這種合法但「有喲哪渣」的安排，相信不日亦會成為歷史。

何車

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