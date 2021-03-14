由五家發展商聯手發展、有「長沙灣地王」之稱的西南九龍維港滙I昨日首輪即沽近九成單位，並即晚提價加推88伙。發展商指，項目將於本周三（17日）進行次輪銷售，涉及108伙單位。

會德豐常務董事黃光耀指，維港滙I首輪沽出202伙，佔可發售單位近九成，連同招標售出的兩伙單位，項目單日套現約25億元。有見銷情熾熱，項目即晚加推88伙單位，折實平均呎價26,463元，較首張價單2.46萬元，加價約7.4%。

信置營業部聯席董事田兆源表示，維港滙I最新落實本周三次輪開售108伙，當中盡推22伙一房戶，另有55伙兩房戶、26伙三房戶，以及5伙平台特色單位。此外，三項目同日將推出15伙三房或四房單位作招標。維港匯分三期發展，發展商最新將第3期項目樓書上載網頁，為下一輪銷售作準備。

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