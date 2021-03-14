自問對信用卡着數不太敏感，近日睇電視見到渣打新信用卡廣告亦無乜feel。直至睇到facebook推送渣打Smartcard廣告，見到「一句點醒：一炮過畀嘅，係有錢人；分期畀嘅，係聰明人。」真係即刻醒神晒。

信用卡賣點是「任何500港元或以上信用卡零售簽賬分三個月0息分期攤還，不限簽賬次數」。免息分期是吸引的，但邊有咁大隻蛤乸隨街跳？銀行都是打開門做生意。唔收利息，咪收手續費囉。等如去酒樓食飯免加一，咪收茶芥咁囉。公道講，雖然廣告有誤導，但去到渣打信用卡網頁都無呃人嘅，清楚寫明分期攤還簽賬是要收手續費。

但是，再睇真啲，含糊的地方仍然很多。例如收取手續費的例子是以每月0.15厘計算，而這個「特低個人化每月手續費0.15%須視乎客戶有關賬戶之狀況而定」（直接引述），即係未必個個有。我很好奇，渣打會在邊個位通知客戶收取幾多手續費。

看介紹，應是客戶簽完賬後，自行在手機/網頁申請免息分期，再等渣打通知收幾多手續費。當然，如果嫌收費太高，應該可以選擇不要。但這種碌完卡先知要畀幾多手續費做法，好聽是有彈性，難聽就是陰濕。

借錢識睇就是睇實際年利率，而不是月息（或者信用卡稱為的手續費）。渣打網頁都有在附註列出0.15厘月息（即是手續費）的實際年利率（不計回贈），分是是6個月3.31厘、12個月3.46厘、18個月3.51厘及24個月3.53厘。

戚風生再用證監會旗下「投資及理財教育委員會」及其他銀行提供的實際年利率計算機，計算0.15厘月息的實際年利率，結果一樣都是6個月3.12厘、12個月3.36厘、18個月3.44厘及24個月3.47厘，全部都低過渣打列出的數字。這代表渣打似乎有「手續費」以外的隱藏收費，但搵勻全個網頁，連附註文件都查過，都未列出是甚麼。回應返個廣告，咁做分期畀錢，真係要好聰明先明白個收費點玩。

戚風生略懂財經都睇到一頭霧水，假如我對財經零知識，又如何消化這些廣告？嘗試過找一些介紹信用卡資訊的熱門網頁，統統都無提上述疑問。如果有緣在網絡大海看到拙文，咁啱你又疑惑是否用信用卡做免息分期，希望這篇文幫到你。

戚風生

https://www.facebook.com/ChiffonCanWrite/

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