【本報訊】美國長期債息續試高位，10年期美債孳息率上周五突破1.63厘，為一年來首次，據彭博終端機，及後高見1.6405厘，收市報1.6247厘，創2020年2月中以來新高。惟美股開始適應孳息率上升，其中道指連升第六日，上揚293點至32778點，繼續刷新歷史新高，納指初段曾急瀉1.79%或239點，收市時跌幅卻縮至78點，報13319點。全周累計，道指升1,282點或4.07%；標指升2.64%；納指升3.09%。

Tesla跌近1%

白宮表示，大多數美國人有望收到1,400美元的紓困金支票，最早可能在周末到賬。此外，諾瓦瓦克斯醫藥（Novavax）表示，其研發的新冠疫苗，對原始毒株和變異毒株都具有較高的效用。舊經濟股表現佳，飛機生產商波音漲6.82%，收報269.19美元，為升幅最大的道指成份股，高盛亦升1.96%。

科技股亦對孳息率上升開始有抗體，即使傳出負面消息的Tesla（特斯拉），其行政總裁馬斯克(Elon Musk)難以預測的網上言論，遭到公司的投資者入稟控告，亦僅跌0.84%至693.73美元，而Apple及Amazon微跌約1％。

而虛擬貨幣比特幣（Bitcoin）於上周市值重上1萬億美元後，表現繼續造好。據CoinDesk數據顯示，比特幣突破5.9萬美元創新高。截至昨午6時25分報59,110.29美元，升5.4%，市值達1.1萬億美元（折合約8.53萬億港元）。

東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恆指，聯儲局將於本周議息，市場料利率及貨幣政策不會有重大改變。但債息上升問題，將是市場焦點。瑞士百達財富管理美國高級經濟師Thomas Costerg則認為，當局將不會有大動作。