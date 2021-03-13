國泰航空（293）公佈去年業績，全年蝕216億元破紀錄，疫情下航空業重創，大家不感到意外，但見到燃油對沖仍錄得30億元虧損，不得不為去年約8,600名離開國泰的員工，感到不值。

去年10月國泰（包括港龍航空）宣佈重組計劃，整體削減約8,500職位，包括裁減約5,300名駐港員工，是香港歷來最大規模裁員。最終裁員計劃超標完成，最新業績披露，截至去年底止全球員工數目2.56萬人，較2019年底的3.42萬人減少8,600人，而本港員工則由2.82萬減少7,400人，至2.08萬人。數字反映除了原先裁減員工，亦有為數逾二千駐港員工，寧願在行業低潮中辭職外闖。

裁員及自動流失人手後，究竟國泰慳返幾多？2019年度員工開支是201億元，去年度減少43億元或21%，至158億元，佔總開支約27%。按照各項開支，員工已超越燃油成本，成為最重皮費的一環。統計過去15年，燃油成本一直是國泰最大開支，2011至2014年度，布蘭特油價維持每桶100美元，當時每年燃油開支達到約400億港元。

國泰一直有做燃油對沖，只是比例越來越高，而過去15個年度，燃油對沖有9年輸錢、6年贏錢，埋單計合共錄得293億元虧損，金額甚至較過去15年總盈利195億元為高。

國泰多年以來都強調，燃油對沖並不是對油價進行投機炒賣，而是利用對沖管理油價短期至中期變動的風險，從而控制燃油成本。

問題在於，對沖的目的是欲鎖定燃油成本，避免油價急升致燃油開支飆升，但由歷年數字可見，對沖的意義只有反作用。油價又好，股價又好，本身都是難以預測，而國泰燃油對沖合約，一簽就是數年，不能隨市況調整。

燃油對沖變對賭 去年輸30億

布油2014年由100美元腰斬一半至年底的50美元，但國泰未能及時修正燃油對沖合約，結果油價低位浮沉三年，國泰2015至2017年度三年因燃油對沖，分別輸85億、85億及64億元，2016及17年由賺錢變蝕錢。

沒錯，對沖本身並非毫無風險。問題是國泰燃油對沖的初衷是甚麼，真的是純粹對沖，抑或由對沖變了對賭。2014年前，國泰燃油對沖比率一般維持兩至三成水平，除了2008年海嘯油價突然急跌，致對沖輸80億元外，大部份時間都錄得幾億甚至數十億元燃油對沖利潤，如2012年度相當於該年股東溢利的一半。

輸錢皆因贏錢起，2014年後，國泰燃油對沖比例提升至六成以上，結果以為油價平穩、提高燃油對沖可以賺更多easy money，但油價走勢不似預期大幅波動，甚至乎去年爆發武肺，閃現負油價，令以為「低價」承造的對沖合約，仍然在超低油價下錄得30億元虧損。

今年油價低位反彈至60美元，燃油對沖未必會再輸大鑊，但燃油對沖這種「贏粒糖輸間廠」的行動，是否根本上沒有需要？一間公司炒掉8,600人換來43億元開支節省，結果一個「無謂」對沖決定，抵銷大半的「努力」。

全球打疫苗進度不似預期，航空業全面復蘇亦無期，未能開源下，國泰未來睇怕要繼續節流，國泰聲稱可動用流動資金286億元，按每月燒錢19億元計算，僅能應付18個月營運。雖則政府不會見死不救，國航亦伺機併購，但求人不如反省，取消燃油對沖政策，無謂再輸錢。

油價不會錯，錯的只是管理層。

股榮

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