【本報訊】為了搶食亞洲企業市場，多家投資銀行均競相追逐特殊目的收購公司（SPAC）熱潮。綜合外電報道指，美資大行高盛因應亞洲區內湧現的空白支票公司交易，在香港成立跟進SPAC的專責團隊。據稱，有關團隊早於去年成立，只是未有對外公佈。

今年亞洲SPAC涉26億美元

路透報道更指，團隊由高盛投資銀行部門全球副主席Raghav Maliah領軍，成員包括該行投資銀行業務董事總經理Vikram Chavali，及股票資本市場董事總經理Edward Byun。根據Dealogic的數據，今年迄今亞洲SPAC交易總值約26.4億美元，已超過2020全年的24.6億美元。

Raghav Maliah受訪時指出，觀察到整個亞洲地區出現大量資本市場和併購活動，透過SPAC，不論是首次公開招股（IPO）及企業併購的市場參與度均大幅提升。他又預計，亞洲約有400家至500家企業希望在未來兩到三年上市，為了加快上市步伐，部份新創公司可能選擇與SPAC併購。

高盛做SPAC搞手的時間不算太長，是在2016年首次成功安排SPAC上市，公司名稱為Silver Run Acquisition。SPAC是指由基金、富豪等出資成立「空殼公司」後，再於納斯達克或紐交所上市集資，主要任務是在上市後1至2年內收購一家私人公司，並將其業務注入。對於被併購的私人公司而言，此舉則等同於「借殼上市」。