《金融時報》報道，經飛行追踪公司Radarbox提供的數據，上市被煞停的螞蟻集團創辦人馬雲，其私人噴射機有多次出入北京的記錄，消除他已逃往新加坡或「被軟禁」的傳言。

《金融時報》識別其私人「灣流噴射機」的旅行時間表，與馬雲在遇到事件之前的三個月內進行的十幾次公開露面相匹配。根據Radarbox的數據，在中國或開曼群島中沒有其他私人飛機的記錄具有相同的行程。

飛行日誌顯示，自螞蟻上市被煞停後，噴射機行程明顯放慢。在去年十月前，馬雲平均每三日飛行一次。到今年一月和二月，他每周只飛行一次，主要前往北京和海南島，早前彭博報道，他曾在海南島打高爾夫球。

與螞蟻，阿里巴巴（9988）和北京監管機構關係密切的人士證實，他已直接參與螞蟻未來的談判。一位與監管機構關係密切的人士指，馬雲仍在努力與共產黨最高領導人抗辯（plead his case with top Communist party leaders），顯示他仍有越過監管機構，直接與中共高層接觸的能力。

記錄亦顯示，去年10月24日，馬雲參加上海「外灘金融峯會」上，公開批評中國金融「不成體系、沒有系統」、銀行停留在「當舖思維」後，翌日他的私人飛機飛往北京，並停留了四天。之後在11月1日晚上再次從杭州飛往北京；不久之後監管機構即宣佈，螞蟻將面臨新的監管法規，馬雲的飛機在北京停泊了兩個星期。

至去年12月，馬雲在聖誕節再次前程北京，與金融監管單位第二次約談螞蟻集團時間吻合；到今年1月底，螞蟻和監管機構制定了一項已獲同意但尚未公開宣佈的重組計劃，馬雲的噴射機再次回到了北京。

馬雲慈善基金會及螞蟻集團對報道未有回覆。

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