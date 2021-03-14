美國10年期國債息攀升至1.6厘，大市持續震盪。耀才證券研究部總監植耀輝指，市場不穩定性因素持續，債息攀升下，市場加倍關注下周二聯儲局議息會議聲明及主席鮑威爾講話；另外，騰訊（700）面臨整改，整個科技股料持續受壓，港股難有起息。

雖然外圍跟隨美債息走勢波動，但他認為，最近港股走勢與北水及A股關係更密切，上證指數初步收復3,400點水平，相信港股未至於再有大回調，料可於28,200點有支持。不過，他提醒近期港股日均波幅當驚人，而且後市變數仍多，所以暫亦不宜過於進取。

至於騰訊走勢方面，他指，上周五沽壓不算嚴重，集團亦將月底公布業績，相信市場仍會觀望一段時間。散戶有貨可先持有，惟需留意北水走勢。

美股方面，信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉就指，隨著美債息水平超越美股標普500指數平均股息率，股市沽壓及市場波幅進一步加劇。不過，她認為只要經濟預期未有改變，股市向上的趨勢亦能持續。

過去三十年，根據該行統計的十次美國十年期國債孳息率急速向上期間，標普500指數四次錄得負回報，六次錄得正回報，數字介乎負2%至正14%不等，反映債息向上與股市的發展未必有直接關係。

她續指，通脹預期升溫不代表貨幣政策會立刻轉向，環球主要成熟市場央行年內仍未具備退場的條件。以美國為例，可能要到2023年才達到所謂最大就業及2%的平均通脹目標。買債計劃或要到2022年較後期才可以退場，加息相信是更後期的事，息率未來至少兩至三年將維持不變。

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