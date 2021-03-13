香港人以BNO簽證移民英國熱潮不減，BNO簽證被賦予的權利包括可在當地居留生活、工作及讀書，權利早已與英國居民無誤。成為英國居民後，確實享不少優惠政策，對於首次置業，除了50萬英鎊以下物業免印花稅外，另外還有5%首期輕鬆上車方案。

英國房產顧問Bernice指，Help To Buy原意就是幫英國居民置業，買家付5%首期，政府會提供40%住宅權益貸款，買家另外向銀行申請55%按揭上車。以倫敦為例，Help To Buy樓價上限為60萬英鎊（約600萬港元），5%首期只需3萬英鎊（約30萬港元）。另外，Help to Buy是不會有二手市場，房屋定位是全新的物業。

英送錢鼓勵儲蓄買樓

若認為Help To Buy首置政策的首期負擔沉重，更低門檻的選擇是購買物業一半業權的Shared Ownership，以同一樓價60萬英鎊計算，一半業權是30萬英鎊（約300萬港元），5%首期再平一半，約1.5萬英鎊（約15萬港元）。

Bernice指，在當地持有兩年優良的信貸紀錄， 最優惠的實際年利率約2至3厘。

另外，英國政府為鼓勵當地居民儲蓄買樓，其中ISA（個人儲蓄賬戶 ）的Life Time ISA，英國居民開設戶口後，每年上限存入4,000英鎊（約4萬港元），政府會送25%或1,000英鎊（約1萬港元）的現金存入ISA賬戶，該戶口資金可以用於首次置業，投資股票及退休等用途。