保險是個食水極深的行業，背後由精算師所設計出的產品，絕少會「賭」輸給投保人士，加上這個行業由一班坐享「收成期」的廢老當家作主，消費者不被剝削才怪，導致業主們每年浪費不少冤枉錢。

但萬物總有周期，自保監局過去一兩年陸續批出虛擬保險牌照，行業生態就慢慢作出改變，最近有虛擬保險公司推出火險，保費較同業平至少七成，相信就觸動到這個行業的結構性利益。

今次提及的火險，是置業做按揭的必需品，根據保監局2019全年的數字顯示，香港「火險」市場的保費毛額大約37.7億元，佔整個一般保險市場約6.7%，當中市佔率首三位是安盛保險、中國太平香港及中銀集團保險，不過箇中的透明度就相當低，令不少用戶白白錯失自行選擇保險公司的權利，而只跟隨按揭銀行做火險。

事實上，每間保險公司背後也跟銀行達成合作協議，如滙豐跟安盛合作、恒生跟昆士蘭保險合作、花旗跟友邦合作、渣打跟保誠合作⋯⋯這條產業鏈，意味中間肯定牽涉渠道費或轉介費，而這就是消費者付出的第一筆「冤枉錢」。

是的，保險業「潛規則」多多（不是大家想像中的那種潛規則），單以火險為例，就被既得利益者多年來疑似打默契波，造成消費者第二筆「冤枉錢」：不少火險公司會把保費以「按揭總額」計算，而不是「按揭餘貸」、或「重建成本」計算。當中保費比率更高達0.15%，難怪今次有新玩家以0.03%超低價錢進場，已引起不少銀行和經紀不滿，有意玩封殺，但因疑似違犯《銀行守則》而聞說有關事件已鬧至消委會層面。

現在回看，也終於明白虛擬保險公司初拿下牌照背後的辛酸，原來是一切源於一班保險業舊電池的恐懼。又話說，對上一次有新玩家，能夠在香港市場撼動巨人，大概已要數到當年王維基的城市電訊，當年利用長途電話回撥技術，打破港電訊的國際長途電話壟斷市場，這種大衞戰勝哥利亞的場面，到底會否在保險業重現？

十一少

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