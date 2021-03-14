新盤連接開賣，帶動二手樓市氣氛上揚。上車屋苑之一的沙田第一城，呎價突破2.1萬元關口。屋苑39座一個連天台戶，最新獲買家以616萬元承接，呎價創下21,690元歷史高位，為今年1月樓市「小陽春」後，屋苑再度衝破呎價2萬元呎價成交。

代理表示，本周假期樓市持續暢旺，多區持續錄買賣外，更創高價。沙田第一城39座頂層F室，實用面積284方呎，建築面積395方呎，買家以616萬元承接，

呎價刷新屋苑歷史新高至21,690元。

屋苑對上一個連天台戶高價紀錄成交，已為去年7月，40座頂層G室，實用面積略大，約304方呎，獲買家以626萬元購入，當時呎價20,592元，已創下該屋苑連天台新高價。事隔8個月，是次由39座連天台戶打破紀錄，單位原業主

2016年斥430萬元買入，持貨5年，帳面賺186萬元，升幅43%。本月至今，沙田第一城已錄20宗成交，較上月同期14宗增43%。

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