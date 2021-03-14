港股乏善可陳，今日轉講美股。拜登簽署1.9萬億美元派錢方案後，將再推出一個總值2萬億美元的基建計劃，從而振興經濟、創造就業。

美國基建落後是不爭事實，部份鐵路、水務設施已用上百年，眾議院院長佩洛西明言，有關基建方案「不止是起橋起路、集體運輸系統及高速鐵路，也包括水務設施」。鑑於方案對改善民生極為重要，為少數兩黨均支持的議題，相信方案通過的阻力不大。

大行摩根士丹利早前報告就分析，美國基建方案將推動建築材料行業進入類似1950年代的「超級周期」，特別是水泥行業，受惠股的估值可望提升。大摩預期以下五隻股份將會受惠：西麥斯（CX）、Vulcan Materials（VMC）、Martin Marietta（MLM）、Summit Materials（SUM）及CRH。

魏力對五者進行了詳細比較，股價動力上，目前以CX及SUM最佳，但賺錢能力較為遜色；盈利能力方面，則以VMC、MLM較為優勝，兩者取其平衡的話，MLM會是中線持貨的較佳選擇，而CX及SUM則較適合短線炒作，不同風險承受能力的戰友可各取所需。

至於《福布斯》近日分析文章則推薦三隻基建方案大贏家：水泥股MLM、鐵礦石及鋼材生產商Cleveland-Cliffs（CLF），以及建築設備商Caterpillar（CAT）。操作上，基建股戰線相當長，不同板塊將輪流炒作，故注碼宜分散至兩至三個板塊，有助減低倉位波幅，助中線取得不錯的回報。

筆者為證監會持牌人，持有MLM、CLF股份財務權益。

魏力

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