道指創新高，納指卻展開調整浪，個別當炒股份更股災級下跌，「契媽」基金經理Cathie Wood亦被唾棄，旗下ARK創新ETF跌逾33%。不過，美股首季為傳統淡季，在宏觀因素逐漸向好及紓困方案通過下，科技股4月有望反彈。

根據統計，2000年至今，4月是全年股價升幅最強的一個月，平均而言，道指上升2.3%，納指上升1.97%。雖然納指的升幅不及10月及11月，但接近2%仍屬全年高水平。

4月亦曾經出現過股災，特別是2000年科網泡沫爆破，納指單月跌16%。不過，拉勻廿年平均一樣有升幅，達1.97%，主因投資者憧憬第二季業績而願意在4月入市。此外，今次納指15日內下跌10%，是歷來第8快速的調整，統計顯示每次快速調整一成後，隨後3至12個月多數能反彈得更高，12個月的平均升幅為29.2%。

今次科技股大跌，市場將矛頭直指債息上升。事實上，債息由去年7月反覆上升，股價亦同步上升。即使假設債息急升會導致股價下跌，過去往績亦顯示下跌的時間有限。2010年3月量寬QE1結束，隨後債息急升，美股於5月及6月急跌兩個月，幅度約14%。

2013年6月債息由2.14厘上升至2.73厘， 但全年美股幾乎由頭升到尾，因為2012年9月聯儲局推出無限QE。反觀今年，71%標普500成份股第四季業績勝預期，全球經濟開始隨疫苗重啟，要令股市再跌，需要比債息升更大的藉口。

14.8萬億紓困方案通過

拜登的1.9萬億美元（14.8萬億港元）紓困方案，在上周經眾議院投票通過後，已交由美國總統簽署生效，預計當中每人1,400美元的現金資助最快於本周派發，德銀早前分析指，將有1,700億美元流入美股。

翻查紀錄，過去兩次派錢亦觸發股市急升，第一次在2020年4月，當時通過每人派1,200美元，美股見底反彈；去年12月再派一次，單身派600美元，已婚派1,200美元，美股由12月一直升至2月中。調查指，越年輕的投資者，將資助金投入股市比率越高，其中25歲至34歲人將會投入50%資金於股市，年輕投資者傾向買入科技股，甚至Reddit推介的YOLO股，或許再次造成升幅傾斜狀態。