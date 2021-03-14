美股科技股大調整，上星期寫稿，其實講乜都冇用，因為股價大跌，任何理由都不成理由，托賴上星期二終於大反彈，之後傳統股同科技股梅花間竹各升一日，不過一次跌浪後大反彈，變成忽然清倉派的危機。

2020年我最喜愛男女股票分別係Tesla同ARKK，升嗰時個個都話要揸過世，對上一個月大跌，睇唔少評論及身邊朋友鼓勵清倉，持有現金開心唔夠兩個交易日，一挾好難追返。如果反手SQQQ沽爆納指，對上一星期應該雙倍痛苦。

高明曾經都係十上十落派，升嘅時候買到爆，跌嘅時候清倉，有時甚至掌握到高位回落前沽清。事後自己做一條簡單數字檢討：如果做儍仔唔沽出持股一直持貨，同十上十落比係點。結果發覺做儍仔賺得仲多。

關鍵係清倉之後嘅心態，一下子由極牛轉為極熊，上一秒仲話「to the moon」，三兩個掣沽清後就話「Drop to zero」，呢種心態非常影響再度入市嘅時機：當個市跌，就覺得未跌夠；當個市反彈，就覺得死貓彈。結果等到股價破頂再破頂先再買返，最終都不及死坐爛坐。

或者有人會話：唓，咁係你屎啫，我識有人車出車入發大達啦。投資寫文，首先要對自己坦白，自認唔係一個好嘅trader，例如嚿年9月時個人專頁嗌咪叫Tesla上車，每次都係400幾美元高位入，掌握唔到最低位，但捱過11月當日高位就變低位。

與其學茶餐廳吹水朋友個朋友點「財務自由」，離地睇吓十大富豪榜，例如Elon Musk面對債息急升，有冇放低個士巴拿話：長息太貴，電動車冇前途喇，清倉算數，等低位買返。貼地則睇港樓炒樓定長揸贏得多？

炒股票之所以不勞而獲，就係因為承受咗其他人受唔住嘅跌浪，而咁啱隻股票跌完升得返。拉長廿年股價圖睇，美股甚至連低端二手店、Pizza舖都長升長有，美國揸車一定見到嗰啲舖頭，揀股技術要求都好低，點解美國唔係人人發達？對上一個月跌浪話畀大家知，捱，先係賺錢源頭。

高明

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