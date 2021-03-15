特朗普政府針華為推出多項措施，對其智能手機業務造成沉重打擊。經歷半年「折磨」後，外媒報道，華為轉向替代客戶如漁場、礦場等，以彌補手機市場的損失。

華為最新客戶中，包括一家中國東部的養魚場，當中佈滿了數萬塊使用華為逆變器的太陽能電池板，發電時還能保護魚群免受過度的陽光照射。而在西部一約370英里的煤炭資源豐富的礦場，華為無線傳感器和攝像頭佈滿地底深處，監測礦坑中的氧氣水平和潛在的機器故障。在下月，一款採用華為激光雷達傳感器的新電動汽車將在車展亮相。

華為曾是世界上最大的智能手機製造商之一，但美國的一系列制裁，沉重打擊其消費者業務。拜登上場後新政府繼續華為施壓，任正非只有指示擴大交通、製造、農業和其他行業企業客戶名單。

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