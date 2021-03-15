貴價豪宅承接力轉強，長實地產(1110旗下半山波老道21號新盤21 BORRETT ROAD第1期，繼早前誕下呎價驚見13.6萬元天價成交後，新近再透過招標方式，以3.77億元沽出連天台戶，呎價12.6萬元。

位於波老道的21 BORRETT ROAD，按一手住宅成交紀錄冊顯示，項目23樓6室，連三個車位，透過招標以3.7737億元售出，實用面積2,995方呎，呎價12.6萬元，單位另附2,069方呎天台及536方呎前庭，天台亦設有私家泳池。

項目早前刷新亞洲分層住宅新高單位為23樓1號室，實用面積3,378方呎，造價為4.594億元，實用呎價達13.6萬元。21 BORRETT ROAD第1期至今累售2伙，涉及金額8.36億元。

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