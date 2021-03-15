十年期美債息再次上衝，揸科技股有得震、無得瞓，都係「疊埋心水」在舊經濟股尋寶。安東油服（3337）上周五（12日）晚發盈警，預期2020年度虧損將介乎9,000萬至1.05億元（人民幣．下同），而2019年淨利潤為2.69億元。

公司指業績下滑，主因一、疫情令海外項目執行進度受嚴重影響；二、全球經濟下滑、油價下跌，國內主要客戶下調服務價格，導致項目利潤下降。但通告強調，2020下半年業務已見明顯好轉。

環比分析，2020上半年安東油服淨虧損已達9,100萬元，意味下半年盈利將介乎-1,400萬至+100萬元，可見受惠油價回升等因素，經營狀況確見明顯改善。

展望今年，環境投資大主題為經濟復蘇、通脹升溫，油價亦屢創1年新高，今年內地三大石油股的資本開支可望增長10%至15%，油服股自當受惠。瑞信早前報告指，受惠海外業務復蘇，去年第四季安東新訂單達12億元，按季回升11%；期內收入8.81億元，按年增長19%，反映公司正處復蘇周期。

股價走勢上，安東去年10月於0.3港元見底回升，最多反彈1.3倍至0.7元，近日雖隨大市調整，但上升趨勢仍然完好，可於0.55元左右吸納，中線上試0.8元橫行區阻力，失守0.49元止蝕。

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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