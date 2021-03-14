自問對信用卡着數不太敏感，直至睇到facebook推送渣打Smartcard廣告，見到「一句點醒：一炮過畀嘅，係有錢人；分期畀嘅，係聰明人。」真係即刻醒神晒。

信用卡賣點是「任何500港元或以上信用卡零售簽賬分三個月0息分期攤還，不限簽賬次數」。邊有咁大隻蛤乸隨街跳？銀行唔收利息，咪收手續費囉。等如去酒樓食飯免加一，咪收茶芥咁囉。雖然廣告有誤導，但去到渣打信用卡網頁都無呃人嘅，清楚寫明分期攤還簽賬是要收手續費。

再睇真啲，含糊的地方仍然很多。例如收取手續費的例子是以每月0.15厘計算，而這個「特低個人化每月手續費0.15%須視乎客戶有關賬戶之狀況而定」（直接引述），即係未必個個有。借錢識睇就是睇實際年利率，而不是月息，渣打網頁都有在附註列出0.15厘月息（即是手續費）的實際年利率（不計回贈），分是是6個月3.31厘、12個月3.46厘、18個月3.51厘及24個月3.53厘。

戚風生再用證監會旗下「投資及理財教育委員會」及其他銀行提供的實際年利率計算機，計算0.15厘月息的實際年利率，結果是6個月3.12厘、12個月3.36厘、18個月3.44厘及24個月3.47厘，全部都低過渣打列出的數字。這代表渣打似乎有「手續費」以外的隱藏收費，但搵勻全個網頁，都未列出是甚麼。戚風生略懂財經都睇到一頭霧水，假如我對財經零知識，又如何消化這些廣告？

戚風生