港滙強弱被視為資金流向可見的風向標之一，受美元回勇及美國國債息率飆升影響，近期港滙盤中價一度急跌至每美元兌7.77關口，市場關注持續了一年的港元強勢是否逆轉。為聯滙把關的金管局總裁余偉文，對聯滙制度及手中彈藥具備信心，他認為若無突變事故出現，港滙稍跌相信是短期現象，接踵而來的大型招股活動，會吸引中外資金持續流入，對港元需求及港滙應有正面支持。

不過，他在訪問中亦提及兩大「尾端風險」引發資金掉頭的擔憂，包括超低息環境剎停及通脹回升突襲，或像2013年美聯儲收水信號激化市場「削減恐慌」（taper tantrum）重臨，屆時資金或高速流出包括香港在內的亞洲新興市場，「傳染力同滾動熱度可以好高好快」。

過去三年資金交替進出本港市場，由2018年4月資金流出，該局歷史性啟動7.85弱方兌換保證價「接錢」，翌年首季再接；到去年4月資金掉頭流入直至今年初，期間該局從市場買入500億美元。

余偉文強調，港元只要在聯滙區間內浮動，「我哋唔喺好介意強啲弱啲」，當局亦有各種應變方案，就算「尾端風險」發生，香港像亞洲其他市場一樣資金大量流走，在貨幣發行局套戥機制下，加上目前銀行體系總結餘逾四千億元支撐，「我哋大把彈藥做呢個動作（向市場沽美元買港元）」，當結餘下降亦會拖升港息吸引資金回流。被問及2047年前聯滙會否有變，他重申「聯滙不變」。

上周五港滙收報7.7629，美國10年期債息升至1.625厘，對比一個月前債息已抽升0.3厘，港滙則跌近百點子。

對近期港滙略跌，他解釋與集資者上市後沽出所得港元、大市氣氛「唔就」、及美電一升投資者即拆短盤有關，但「連串IPO對港元需求有正面作用」，相信港滙稍跌屬短期現象。

除了股債波動，比特幣狂潮今年亦席捲全球。目前不少加密貨幣交易所，都要求參與者在銀行設有戶口作交易結算的中介。

余偉文表示，比特幣或其他加密貨幣並非金管局監管範圍，但對於提供結算支付服務方的銀行，該局要求業界必須符合反洗黑規定及注意投資者教育，目前亦看不見很大風險點。

外界一直覬覦大灣區「跨境理財通」何時開通，金管局早前與銀行界諮詢溝通，有業界因疫情阻隔表達能否遙距開戶等意見。但他指內地法規訂明，理財戶口需親身往分行開立，故該局希望開戶流程能盡量簡化，如北上只需一次過處理，亦會爭取理財通盡快開通。

金管局正與人行研究數碼人民幣（eCNY）跨境支付，他說首階段測試已順利進行，現商討包括更多銀行及客戶參與的第二階段測試，如何讓港人北上亦可經銀行「轉數快」，增值電子錢包以支持eCNY使用等，都在測試範圍。

國際機構擔憂國安法 「時間係最好證明」

過去兩年本港經歷巨變，由社會運動、港版《國安法》、到近期大批民主派人仕未審先囚等，國際投資者對香港國際金融中心及地區樞紐地位，本港享譽的司法獨立是否毫無動搖仍然信賴？作為本港金融系統守門人的金管局總裁余偉文回應，一直與國際機構保持溝通並疏理關注，「時間係最好證明」，法例實施以來，證明「佢哋擔憂嘅例子無發生到」。

去年6、7月間《國安法》推出前後，他透露是繼社會運動以來，國際機構最多擔憂的第二個關節點，擔心包括集團旗下分析師若出報告睇淡中港經濟、交易部門若沽空港股港元、甚或本地子公司向總部傳送數據，會否構成洩露國家機密罪名及抵觸國安法，金管局每次出去研討會，「第一條問題多數問呢啲」。

但隨着時間過去，「到去年年尾問呢啲問題已非常少」，反而更多是查問內地機遇，如跨境理財通、債券南向通等何時出台及如何得益。他指國安法實施近一年，「對佢哋（國際投資者）嚟講，香港司法系統及普通法法制並無改改變，司法獨立繼續保持到。」

美國傳統基金會最新經濟自由度排名剔走香港，年初以來亦有對沖基金撤出本港，外資棄租中環甲級商廈。他認為自由市場有人離開亦有人進場；他亦解釋有維權對沖基金選擇離港，只是留港未必找到像日本、韓國市場同等商機，暗示離開與政治社會爭議無關。

兩會期間，有港區人大代表倡議放棄雙重國籍規定，應擴展至金管局、保監局等重要法定機構。對於該局會否預先檢視高層狀況，余偉文謂，政府已表示知悉事宜並會作出思考，該局作為政府架構一部份，會參照當局思考結果作出應對。

最難忘港滙謠言風波

掌舵金管局一年半的余偉文，與前兩任總裁偏重個人作風的路線不同，似乎更喜歡講隊形打團體波。訪問中他回顧「坐正」後最難忘經歷，是首個星期即發生聯滙不保傳聞，「當時香港比較紛亂，謠言我未見過可以傳得咁快。」最終分工合作發揮集體智慧，「好快撳低啲謠言」，他多次提及「成個團隊隊形好好」，故儘管壓力巨大，自己都有覺可瞓「無失過眠」。

前年10月初社會運動激烈之際，特區政府突引用《緊急法》頒佈《禁蒙面規例》（或稱禁蒙面法），謠言隨即四起。有對沖基金唱淡港元謂聯滙不保，籲市民將港元兌換美元及外幣；網上又謠傳金管局將訂立《提款法》限制每日提款上限，造成銀行自動櫃員機湧現擠提人龍。

事件亦令余偉文對社交媒體策略及網絡力量，「感受好深」。他憶述當日早上7、8點，即與10多位負責不同部門的同事開了whatsapp群組，商討如何跟公眾溝通盡快恢復社會信心，最後決定透過社交媒體快速推post，亦採納了較年輕同事意見用貼地語言澄清，「對住部電話打訊息打到晚上12點」，帖子逐漸收效謠言亦退場。

08金融風暴時市場亦曾傳過銀行擠提，他表示那時「只要有一兩個人頭（監管巨頭）出嚟講嘢已經OK」，但現在闢謠防止擠提，「用社交媒體策略係幾大轉變。」

近日打疫苗是城中熱議題目，不少高官已接種科興，現年56歲的余偉文透露，早前亦「掹姐夫衫尾去咗打科興」。

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