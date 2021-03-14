【本報訊】美國10年期債息仍企於1.6厘水平，預料科技股續受壓之下，本周港股風雨飄搖。由於債息攀升趨勢已確立，市場將加倍關注美聯儲局的會議聲明及主席鮑威爾講話，而議息結果將於本港時間周四（18日）凌晨公佈。面臨內地監管機構整改的騰訊（700），會否捱沽亦是大市焦點。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，最近港股走勢與北水及A股關係更密切，上證指數初步收復3400點水平，相信港股於28200點有支持。惟他提醒，港股日均波幅驚人，且後市變數仍多，暫不宜過份進取。

小米：爭取最終撤禁令

美國聯邦法官於上周五發出初步禁制令，禁止國防部將小米列為「與中國軍方相關企業」政策生效或實施。小米發公告指，將公司列入中國涉軍企業名單是一個草率和隨意的決定；會繼續請求法院最終判決該行政命令無效。受累國際指數公司因應美投資禁令而剔出小米，加上科技股回調，該股由1月5日高位35.9元，跌至上周五的22.75元，期內累跌37%。

美國已進入夏令時間，美股周一（15日）開市時間會由晚上10時半提前至晚上9時半，收市時間會由次日凌晨5時轉為凌晨4時。

另外，比特幣於昨日亞洲時段升穿6萬（美元．下同）大關，曾高見6.15萬元水平，再創新高。現時比特幣市值約1.1萬億元，以全球上市公司市值計，約排第一的蘋果（2.04萬億元）約一半，超越騰訊的8,040億元排第六。