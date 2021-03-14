Catherine Wood旗下ARK基金被捧上神枱，不少股民去年乘搭契媽順風車都贏到開巷，惟最近科技股大幅回調，連登網民眼中的「契媽第一人」、「美股之母」聲音驟然停止。昔日股神被斥為廢老，如今話鋒一轉，畢菲特以「持久度高，慢慢贏」再次彈起。

這場股壇殺戮，到底最終誰勝誰負？有分析師就話：「睇你信唔信幾年後世界變。」又有人話「契媽套理念非常實淨，套思維已帶入股市。」以下6件事助你了解方舟神話。

1. ARK基金跑贏大市

方舟投資（ARK Invest）於2014年成立。今年2月，ARK基金總規模突破500億美元，旗下有7隻交易所買賣基金（ETF），其中包括5隻主動型ETF，分別是ARKK（ARK Innovation ETF）、ARKQ（ARK Autonomous Technology & Robotics ETF）、ARKW（ARK Next Generation Internet ETF）、ARKG（ARK Genomic Revolution ETF）、ARKF（Ark Fintech Innovation ETF），專攻金融科技、大數據、人工智能、生物基因科技、自動化生產等。

2020年，5大ETF均飆超過一倍，大幅跑贏標指和納指兩個指數基金。最大規模的ARKK，五年平均年化回報率接近40%。雖然基金持倉最多仍是Tesla、Teladoc、Square等美國科企，但契媽於去年8月起，一直增持中概股。截至3月12日，百度於ETF整體持倉排名第6，持股市值14億美元；騰訊ADR排第17位，市值逾6億美元。

不過，富昌金融集團經紀業務部副總裁莫家強認為，當時契媽增倉中資股，而非買入抗跌力較高的蘋果或微軟等，可能是一個投資失誤，「好多挾到好高先去買，股價已摸頂，但資金流入又好多，感受到佢有壓力。」

ARK重押創新股使風險大增外，還有一個弱點，根據FactSet數據顯示，ARK 43.5%倉位來自擁有股權達10%以上公司，ARK一旦沽出持倉，將難以確保足夠買盤防止股價暴瀉。反觀全球最大投資管理公司之一先鋒集團（Vanguard），有關倉位佔比只有9.7%。

2. 股神畢菲特 v.s. 連登契媽

契媽雖有「女版畢菲特」之稱，二人投資理念卻截然不同。股神畢菲特以「價值投資」聞名，主張投資穩健成長的企業，即使科技股也只選擇蘋果、亞馬遜等巨頭，而ARK聚焦「破壞式創新」（Disruptive Innovation），是相當進取的投資策略。

2020年，畢菲特旗下巴郡（BRK）回報只有2.4%；然而ARK屢創新高，ARKG全年漲180%、ARKW漲157%、ARKK漲152%，跑贏畢菲特。最新監管文件顯示，巴郡去年第四季的蘋果持股量，由9.44億股減持至8.87億股，佔已發行股本約5.3%；截至2020年底，蘋果股份持倉總額為1,181億美元，仍是巴郡單一最大持股。另外，巴郡上季亦增倉美國傳統大品牌，包括Verizon、Marsh & McLennan和雪佛龍等股票。

契媽認為投資宜作長期資本增值，股票價值要拉長5年時間看，批評傳統投資者只追蹤老牌大公司，對真正的新興科技視而不見。舉例，契媽早於2015年開始挖掘比特幣，當時價格僅250美元，畢菲特卻斥之毫無獨特價值，又曾指Tesla不值得投資。

3. 與Tesla是命運共同體

契媽有另一個外號，叫「Tesla支持者bull（Tesla bull）」。早在基金成立之初，Tesla已是持倉第五大股票，2016年Tesla股價大跌11%，又經歷多次瀕臨破產，華爾街紛紛唱淡，ARK卻密密掃貨。

2018年8月8日，馬斯克發內部郵件稱，正考慮以每股420美元，合共713億美元將Tesla私有化。契媽向馬斯克發公開信，堅決反對退市，形容Tesla是一隻很有投資價值的股票，並鼓勵「5年內每股可值700至4,000美元。」當時Tesla每股徘徊320美元，說法引起華爾街側目，即使不計及股份1拆5，股價今年1月25日盤中亦曾高見900.4美元，早已遙遙超標，使ARK系登上巔峰。

目前ARKK、ARKW及ARKQ三大基金中，最重倉都是Tesla，單一持股比例逾一成。

4. ARK神話不再？

經濟重啟及市場輪換，科技股如坐過山車。ARK五大ETF自今年高位跌約兩成，截至3月12日，跌幅收窄至介乎14%至19%，惟美國10年期國債孳息高見1.642厘，科技股仍有排傷。豐盛金融資產管理董事黃國英表示，以往ARK資金流入極快，而且操作透明吸引散戶「抄功課」，使股價炒得過熱，短線神話破滅，但契媽投資哲學主張長線部署，現在吼心水股反而溢價較低，「唔係睇一兩個月，ARKK掛牌時表現都唔特別，都係近兩年先引起關注，主要睇你信唔信幾年後世界會變。」所講的正是契媽信念，5年後這批科技股，會否成為Tesla般的股市神話。

對於ARK ETF偏重創新股，股價波動較大，黃國英認為毋須過份擔心，「呢種投資模式係睇你博中幾多隻Tesla，一隻夠冚你50隻，唔洗太care每單都贏。」他又提醒「眼光」及「跟風」是兩回事，「你口講就長線投資，身體就短線投機，咁死得喇，純粹賭佢點石成金好無謂。」與其估契媽貼中哪隻股，好好了解股市，才真正為個人投資負責。

莫家強亦指，ARK ETF絕對有資格反彈，但要視乎美股會否步入熊市，目前他已減持不少ARK ETF，「要再觀察市況，真正有力上升嘅美股為數好少。」並強調買股票有兩大關鍵：價值、勢頭，「Tesla最貴1,800倍市盈率，勢頭勁唔理你價格都有人買，但勢頭轉弱、價值又冇，你就要即刻離場。」

另外，他稱要警惕着ARK ETF反彈後市場反應，「最理想係反彈後個個睇死佢，係壞消息入面逐步升返，咁可以再買；最擔心係反彈後，個市升返少少就撈底，再跌返落嚟就大件事，咁我會繼續唔沾手。」換言之，當市場唱淡而股價仍能企穩，最為健康。

最關鍵的並非ARK ETF升或跌，莫家強認為契媽的創新思維已帶入股市，對投資者產生一定影響力。

5. 契媽與香港結緣

新一代女股神Catherine Wood，在Reddit的WallStreetBets群組，散戶叫她「Bae」，南韓網民封她「搖錢樹」，內地網民叫她「木頭姐」，連登網民就更親切，稱呼她做「契媽」，只盼有天能大呼「不用努力了！」

Catherine Wood生於1955年洛杉磯，父母是愛爾蘭移民，父親在美國空軍任職工程師。高中畢業後，她入讀南加州大學金融系，師承著名經濟學家Arthur Laffer（拉發曲線創造者），並於全球規模最大投資管理公司之一資本集團（Capital Group）擔任實習生，時值1977年，卻要分析20年後香港主權由英國移交至中國的影響，可謂宏觀研究的最早訓練。

大學畢業後，她移居紐約加入了Jennison Associates，形容自己作為首席經濟師，卻如一隻尋找殘渣剩飯的流浪狗般，去撿別人看不上的股票，卻往往能從中尋寶。工作長達18年後跳槽至AllianceBernstein，逐漸確立以主題股票型基金為主的操作方向。

2014年，58歲的她明明已屆退休之齡，卻創辦了ARK Invest，取自《聖經》故事「挪亞方舟」（Noah’s Ark），背後原來有段故。身為三孩之母的契媽，是一位虔誠的基督徒，每朝嘆咖啡時都會閱讀《聖經》，指自己面對科網股泡沫爆破、2008年金融海嘯以至離婚，一直堅信上帝與她同在，而ARK Invest真正要做的是鼓勵新創造，這艘方舟將載上改變世界的科網股。

摩根士丹利財富管理公司首席投資官Lisa Shalett早年曾任契媽上司，形容「Cathie是無邊界的夢想家，而且是一個孜孜不倦的研究者，看到大趨勢後願耐心等待，這並非大多數成長型投資者的典型素質。」

有人質疑方舟的科技資產估值過高，契媽拒談泡沫，反說其投資是長期的，甚至高舉「buy the dip」（撈底），「這就是世界前進的方向，創新將在未來10至15年內出現在核心投資組合中。」事實上，亞馬遜股價亦曾花上十年時間，重返90年代科網泡沫時的高位，堅持到最後的投資者也賺得盆滿缽滿。信念，往往要義無反顧。

6. 打破傳統讓散戶「抄功課」

多數對沖基金只是定期披露持倉數據，ARK旗下基金卻每日公佈持倉種類和數量，契媽講到明不介意大家「抄功課」。最近亦乘機推出T-Shirt等周邊產品，捐出全數利潤予慈善團體，加上活躍於Podcast及傳媒訪問，讓平易近人、提倡創新的作風深受網民歡迎。ARK每一位分析師，亦非躲在辦公室的Banker，不時在網上討論投資見解。

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