【本報訊】掌舵金管局一年半的余偉文，與前兩任總裁偏重個人作風的路線不同，似乎更喜歡講隊形打團體波。訪問中他回顧「坐正」後最難忘經歷，是首個星期即發生聯滙不保傳聞，「當時香港比較紛亂，謠言我未見過可以傳得咁快。」最終分工合作發揮集體智慧，「好快撳低啲謠言」，他多次提及「成個團隊隊形好好」，故儘管壓力巨大，自己都有覺可瞓「無失過眠」。

前年10月初社會運動激烈之際，特區政府突引用緊急法頒佈禁蒙面規例（或稱禁蒙面法），謠言隨即四起。有對沖基金唱淡港元謂聯滙不保，籲市民將港元兌換美元及外幣；網上又謠傳金管局將訂立提款法，限制每日提款上限，造成銀行自動櫃員機湧現擠提人龍。

事件亦令余偉文對社交媒體策略及網絡力量，「感受好深」。他憶述當日早上7、8點，即與10多位負責不同部門的同事開了WhatsApp群組，商討如何跟公眾溝通盡快恢復社會信心，最後決定透過社交媒體快速推post，亦採納了較年輕同事意見用貼地語言澄清，「對住部電話打訊息打到晚上12點」，帖子逐漸收效，謠言亦退場。

已接種科興

08年金融風暴時市場亦曾傳過銀行擠提，他表示那時「只要有一兩個人頭（監管巨頭）出嚟講嘢已經OK」，但現在闢謠防止擠提，「用社交媒體策略係幾大轉變。」

另外，不少高官已接種科興，現年56歲的余偉文透露，早前亦「掹姐夫衫尾去咗打科興」。