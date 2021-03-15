樓市購買力全面爆發，刺激細價樓樓價飈升。被視為上車樂園的九龍灣淘大花園，市場剛錄得一宗連天台單位成交，造價高達832萬元，成交價再創屋苑入伙34年以來新高紀錄。

香港置業曾漢民表示，淘大花園本月至今暫錄約5宗二手成交，其中R座頂層單位，屬連天台特色戶，原則2房改3房間隔，向西南望樓景，實用面積489方呎，單位原本以850萬元放售，獲外區客洽購下，最後以832萬元成交，呎價17,014元。新買家為首置客，心儀單位寬敞實用，兼連天台，在睇樓四次後決定承接。原業主1992年以184萬元買入單位，持貨29年大賺648萬元或3.5倍離場。

銀行估價更進取，據滙豐銀行網上估價，單位估值高達899萬元，比造價再高8%。

淘大花園對上紀錄為Q座高層7室，同屬連天台單位，實用面積亦一樣是489方呎，今年1月以802.8萬元成交，呎價16,417元，意味屋苑同類單位短短兩個月升值3.6%。

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