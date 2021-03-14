【本報訊】新盤接連開賣，帶動二手樓市氣氛上揚。上車屋苑之一的沙田第一城，呎價突破2.1萬元關口。屋苑39座一個連天台戶，最新獲買家以616萬元承接，呎價創下21,690元歷史高位，為今年1月樓市「小陽春」後，屋苑再度衝破呎價2萬元成交。

代理表示，本周假期樓市持續暢旺，多區持續錄成交外，更創高價。沙田第一城39座頂層F室，實用面積284方呎，建築面積395方呎，買家以616萬元承接，呎價刷新屋苑歷史新高至21,690元。屋苑對上一個連天台戶高價紀錄成交，已為去年7月，40座頂層G室，實用面積略大，約304方呎，獲買家以626萬元購入，當時呎價20,592元。事隔八個月，是次由39座連天台戶打破紀錄，原業主2016年斥430萬元買入，持貨五年，賬面賺186萬元，升幅達43%。本月至今，沙田第一城已錄20宗成交，較上月同期14宗增43%。

中原地產統計，十大屋苑本過去周末日錄27宗成交，按周升22.7%；其中天水圍「上車樂園」嘉湖山莊再跑贏各區指標屋苑，本周錄得5宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，隨着疫苗投入接種，疫情得到緩解，加上市區新盤銷情報捷，帶動整體樓市交投氣氛，樓市正緩慢復蘇。本周末二手交投暢旺，十大屋苑九個屋苑有成交，樓市氣氛正面，相信短期內一、二手皆旺。

嘉湖周末成交升4倍

嘉湖山莊本周末錄得5宗買賣，按周升4倍。中原地產伍耀祖表示，買家入市信心轉強，加上盤源缺乏，買家主要物色優質戶，遇上心水會積極入市。其中樂湖居9座中層F室，實用449方呎兩房，成交價為548萬元，呎價約12,205元。原業主於1997年248萬元買入單位，賬面獲利300萬元，單位24年間升值1.2倍。