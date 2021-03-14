股市依然陰晴不定，短炒與賭博無異，現在最佳行動是趁調整買入優質股，當中長線投資。

優質股中，調整幅度最大的是中遠海控（1919），此股現價與近日高位比較，調整了足足30%。目前國際航運依然是供不應求，全球經濟復蘇，航運需求增加，但是過去多年是航運周期的低潮，船務公司不增建新船，供應無法增加，中遠海控現價P/E值也相當低，只有13倍，航運股是周期股，股價隨航運周期起伏，高低幅度差距很大，因此是很適合炒周期，一個周期也長達數年。

港交所（388）調整幅度也不小，達22%，大量在美國上市的中資股正在排隊前來香港上市，前景肯定看好。有人可能以為拜登上場，中美關係比較緩和，在美國上市的中資股不會急着來香港上市，這是錯誤的分析，在美國上市的中資股來香港上市，主要原因不是為了特朗普，而是多撈一些錢，特別是通過港股通取得內地股民的資金。

過去這些中資股沒在香港上市，不是不想來，而是港交所不讓他們來，現在港交所放寬了上市條件，在美國上市的中資股就會接二連三的來香港上市。還有，不要忘記目前的SPAC熱潮，大量富豪正在美國推動SPAC聚資，估計港交所遲早也會加入這個遊戲。

京東（9618）股價在這一輪調整中也向下調整19%，不算少，京東的強處是P/E值低，ATMXJ中以京東的P/E值最低，僅18倍。購買超高P/E值的股，最大風險就是那家企業的增長速度突然慢下來，股價向下調整的幅度就會非常驚人，3年前騰訊（700）由470元向下調整至250元，理由就是騰訊的盈利增長突然放慢，無法支持當時的高P/E。

曾淵滄

財經評論員