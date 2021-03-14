將辣度開創「10小辣」先河、配獨特侍應口音的本地連鎖米線餐廳譚仔，三年前轉為日資後仍保留特色，分店越開越多，市傳正鋪路上市。這間主打麻辣湯底的米線店，多年來餐牌變化非常有限，又如何在千變萬化的飲食界站一席位？

譚仔國際行政總裁劉達民接受《蘋果》專訪時，僅以無招勝有招的方式回應，提到本身湯底具有層次，已經足夠競爭，兼且湯底「已經與客人建立關係」，亦成為代表香港的「譚仔味」，深信可以如日式拉麵般風靡全球。

曾經擔任大家樂行政總裁的劉達民，提到出任譚仔國際行政總裁近3年間，發現這間米線店有很多寶貝，已建立一套獨有文化，包括由創辦人三哥及其弟研發出來的湯底，面對餐飲業不斷將食品推陳出新，保留原有特色已足夠競爭，吸引忠實擁躉再次光顧，「只得嗰碗湯同辣度先啱佢，個麵料或者小食有時會轉下，個湯已經同客人建立關係。」

劉達民認為，譚仔食物吸引之處在於多款食材、湯底與辣度互相配搭，可以創造不同體驗，「辣入面都有好多層次，食材嘅配搭會令到個湯更加豐富」，對食客來說是一個發掘的過程，至於自己最多只挑戰到3至5小辣。而最熱門的食材多數較清淡，最受歡迎是雞肉，因為「好襯個湯」，而且較健康，腩肉就屈居亞軍。至於哪款性價比最高，他就笑指：「我覺得樣樣都抵食喎，本身個價錢擺出嚟都係益街坊」，及後補充近日新出的脆鯇、花膠性價比最高。

譚仔每年收入料高達13億

湯底人人趨之若鶩，食過番尋味，他指出當中「沒有秘訣，只有秘方」，但笑稱「個秘方就係秘密」，眼見坊間不少支持者模仿譚仔的味道，甚至自製土匪雞翼，他也樂見這個現象，「但似乎都仲未抄到，要完全做到同樣味道出嚟唔係咁容易囉。」

日本飲食集團東利多，在2018年整合譚仔王國，分別以10億及11.1億元，收購譚仔與譚仔三哥。未收購譚仔前，該集團2018年3月底止香港收入僅為33.88億日圓（2.412億港元），收購後，2019年3月底止香港區收入爆升至220.51億日圓（15.7億港元）；截至2020年3月底止年度更達235.8億日圓（約16.8億港元），在社會運動下仍錄得7%增長。

按此粗略估算，撇除本身丸龜製麵在港十多家分店，譚仔收入貢獻或高達13億元。2020年爆出疫情影響餐飲業，最新財務數字尚未披露，惟上月該集團提及截至2020年底止，香港市場仍在增長，拓展外賣服務有助對抗疫情影響。

兩年前譚仔在港米線市佔率達七成，當時東利多計劃在香港經營150至160間店，目前譚仔及譚仔三哥本港分店就有71家及72間，共143間，已幾近達標。去年譚仔三哥亦邁向國際，選址新加坡開3間分店，譚仔則將進駐深圳，料在三、四月開幕。

衝出香港 冀譚仔味橫掃全球

劉達民說，母企東利多收購後的願景一向是將譚仔品牌打入國際市場，認為食辣並非華人的專利，「我哋個質素係連外國人都好適合，就好似前一段時間，日式拉麵已經橫掃全球」，冀這份港式味道亦能風靡全球。

在國外開業難免水土不服，但劉達民堅持要保留譚仔的港式味道，認為精髓在乎其鮮味，「國內依家啲米線嘅水準都係好參差，我哋依家啲客食米線，又滑又有咬口，又掛到湯，其實係好吸引。」

事實上，譚仔在忠於其秘方麻辣湯底外，近年已不時推出限定湯底，例如脆肉鯇木瓜魚湯、喇沙味的「砂砂湯」等，劉達民說，做產品研發需要花很多功夫，如早前推出的泡椒酸菜湯底研發了一年以上，最著緊是新湯底是否「譚仔」味，「例如唔會突然之間整個印度咖哩味，我哋拓闊緊個味道光譜，但係中心點唔可以偏離。」他稱，這些湯底暫時仍以指定店鋪推廣方式提供，至於列入恒常湯底要考慮供貨、顧客反應等，暫時未打算做。被問可有請教三哥或其他前股東，他說：「佢哋退隱晒㗎喇，遙遠祝福緊我哋。」

譚仔吸引白領 三哥客較年青

目前譚仔與譚仔三哥仍然分開經營，劉達民指，透過焦點小組發現兩個品牌支持者有分別，其中譚仔較受職場人士及白領女士歡迎，而三哥形象較年青、活力，受到學生至職場新鮮人追捧。他稱，不時在網上收到開分店訴求，已不斷物色合適地點迎合擁躉。

劉達民2018年出任譚仔行政總裁前，為大家樂（341）速食餐飲業務行政總裁逾三年，亦曾在機場飲食集團Select Service Partner、半島酒店等擔任高級管理職務，管理經驗逾30年。對於餐飲業近年出現科技升級風氣，但劉達民稱暫時無意推動，即席以急口令方式解釋：「『墨丸雞肉麻辣五小』，個Order可能5秒鐘就同姐姐講完，如果點餐機唔知撳幾多次先撳完。」

早前有報道指譚仔已籌備上市，被問到有關傳聞，原本侃侃而談的劉達民只露微笑，一概以「唔講」回應。不過會否聯乘同系丸龜製麵推出「譚仔烏冬」時，他就以「唔講得」來形容，但提到日本人在「標準化」一碗米線時相當細緻，「例如我地啲湯會度下鹽度係幾多，度下用幾多分鐘去烚一個米線係最啱嘅，呢個係好睇你個水嘅溫度，你個容器嘅大細，逐間舖去試左，然後拉翻直佢，呢啲你可以講係engineer。」

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