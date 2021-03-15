國際資源（1051）上月23日發盈喜，多賺一半，翌日股價最高5.7仙，現價5.1仙，今年以來只升三格。現價出擊，刀仔鋸大樹。

1）2015年出售礦山主業前，國際資源市值87億元，現僅13.8億元，只餘一成半。大股東PX Capital Management， 2018年中至去年中，購入28.38％（76.76億股），總成本接近6億元，最高買入價10仙，均價7.8仙，暫時蝕幅35%。花旗去年5月減持至13.3億股（4.75%），當時至今成交達108億股（佔發行股數40%），花旗料已徹底投降，不再阻頭阻勢。

2）國際資源盈利來自債券利息、投資、金融、物業租金等，2019年賺3.34億元。今次盈喜料多賺50％，至5.01億元；尤其理想的是上半年賺2.27億元，按年跌1％，下半年料賺2.74億元，則按年大增1.5倍！。以盈喜計，PE 僅2.7倍。

PE 2.7倍 PB0.11倍

3）國際資源PB 僅0.11倍，殘得離譜，遠低於一般二三線投資類股份。中國金融（721）PB 2.1倍，美建（335）0.81倍，中策（235）0.66倍，華融金控（993）0.57倍，梧桐（613）0.50倍，永恒（764）0.35倍，國際資源較它們折讓大到不堪。

4）另外吸引之處，是國際資源去年6月底持現金75.6億元及長短期金融資產（債券及票據）34.9億元，合共110.5億元，全無借貸，相等於公司市值的8倍。集團的現金，來自2015年出售礦務資產及過去數年累積的盈利。

5）忽發奇想，公司來一招自動拆骨、清盤，出售所有資產，每股分取相等於股價8至9倍的現金；如此一來，PX Capital 6億元的投資，大賺27億元！一鋪大茶飯，勝過炒出炒入炒十年；大小股東齊齊開香檳。

＊忽發奇想當作發夢，算了。較實際期望，是國際資源PB見0.25倍，股價可見10.9仙，現價5.1仙，潛在升幅亦逾100%。PB超低現金超多，惹狙擊，招敵意收購，亦非無可能。

同場加映：去年10月23日於8.73元薦買康哲藥業（867），設目標價13.8元，昨最高14.86元，較薦買前大升70%，跑贏恒指50個百分點，達標，吃之哉。趁低加碼國藥控股（1099）。

上月2日於19.14元薦買國藥，現價17.52元，跌9%，跑輸H指7個百分點。國藥2020年預測PE 6.3倍，2021年5.8，平到痺，較6年平均15.4倍折讓大到不得了。目標價重溫：26.4元，潛在升幅51%。麥格理睇28.29元，大摩睇28.1元。

何車

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